SpaceX в девятый раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9

14 марта SpaceX запустила на орбиту 21-ю партию из 60 аппаратов глобальной системы спутникового интернета Starlink — с начала месяца это уже третий по счету полноценный запуск в интересах проекта и до конца запланировано еще два. Во время запуска SpaceX впервые в девятый раз использовала и посадила на морскую платформу одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9 — с инвентарным номером B1051. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале компании.

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 спроектирована таким образом, что может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. SpaceX уже многократно использовала первые ступени Falcon 9 для последующих запусков: в общей сложности 26 ступеней использовались по несколько раз. Несмотря на существенную экономию, до сих пор доподлинно неизвестно, сколько запусков на практике способна выдержать одна первая ступень.

Последнее время SpaceX стабильно обновляет рекорды по многоразовому использованию — в ноябре 2020-го она в седьмой раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9, а в январе 2021-го одна и та же первая ступень впервые слетала в восьмой раз.

Сегодня же первая ступень Falcon 9 B1051 обновила рекорд — слетала в космос в девятый раз, после чего благополучно вернулась на морскую платформу. Вполне вероятно, что 10-й запуск одной и той же Falcon 9 состоится уже в ближайшие месяцы. Еще одна цель — сократить интервал между запусками до суток. Сейчас рекорд составляет 27 дней. Еще в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. Возможно, SpaceX сможет достичь этой цели в этом году.

Ракета Falcon 9 с первой ступенью B1049 стартовала с пусковой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде в 12:02 по киевскому времени.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing the ninth flight of that booster

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021