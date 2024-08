100-метрова вежа на Місяці забезпечить астронавтів енергією, зв’язком і світлом

Компанія Honeybee Robotics розробила унікальну багатофункціональну вежу, яка може забезпечити астронавтів світлом, енергією та зв’язком під час місій на Місяць.

Honeybee Robotics, яка нині належить Blue Origin Blue Origin — це американська приватна аерокосмічна компанія, заснована Джеффом Безосом у 2000 році., представила інноваційну розробку для підтримки місій NASA Artemis — 100-метрову вежу LUNARSABER (Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution). Ця конструкція здатна витримати тонну обладнання та виконувати функції центрального вузла живлення, зв’язку та освітлення на місячній базі.

Для встановлення LUNARSABER на Місяці інженери Honeybee використовуватимуть технологію DIABLO (Deployable Interlocking Actuated Bands for Linear Operations). Ця система дає змогу розгорнути циліндричну структуру з металевої стрічки, яка витримує значні навантаження.

Вежа оснащена сонячними панелями двох типів. Перший варіант передбачає розміщення панелей по всій довжині конструкції, забезпечуючи доступ до сонячного світла під різними кутами. Другий варіант — це рухомі панелі на верхівці вежі, які відстежують положення Сонця впродовж 14-денного місячного дня. За оцінками інженерів, така система здатна виробляти до 100 кВт енергії.

LUNARSABER може передавати енергію іншим пристроям бездротовим способом. Це дасть змогу забезпечувати живленням роверів і скафандри астронавтів на значній відстані від вежі. Така технологія особливо корисна для підтримки роботи обладнання під час тривалої місячної ночі.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

Система відстеження дає змогу LUNARSABER визначати розташування різних об’єктів навколо вежі. Це забезпечує ефективну передачу енергії та зв’язок між різними елементами місячної бази. Вежа також виконує функцію своєрідної «місячної вежі стільникового зв’язку», створюючи прототип місячного інтернету.

Потужні прожектори на верхівці LUNARSABER освітлюватимуть поверхню Місяця. Це дасть змогу астронавтам і роверам продовжувати роботу навіть під час двотижневої місячної ночі, значно підвищуючи ефективність місій.

Інженери Honeybee Robotics планують створити мережу веж LUNARSABER на поверхні Місяця. Така система забезпечить постійне електропостачання та зв’язок з Землею, навіть на зворотному боці супутника.

Також ми писали, що на Місяці хочуть створити банк із генетичним матеріалом із Землі.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

Джерело: Phys