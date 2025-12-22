20% інженерів ШІ, найнятих Google у 2025 році, вже працювали в компанії

Фасад офісної будівлі Google в Лондоні, 6 грудня 2025 року / Depositphotos

Після масових звільнень у 2023 році Google взялася повертати фахівців: згідно з CNBC, понад 20% інженерів-програмістів ШІ, яких компанія найняла цьогоріч, вже в ній працювали.

З активізацією “війни” за таланти у сфері ШІ з такими компаніями, як OpenAI, Meta та Anthropic, одним із ключових способів конкуренції Google став повторний найм своїх же колишніх працівників. У 2025-му таких найняли 20% від загального числа, що суттєво більше за попередні роки. Речник Google підтвердив статистику і додав, що також спостерігається зростання “надходжень” фахівців від основних конкурентів.

“Ми натхненні нашим імпульсом, обчислювальною технікою та талантами — інженери хочуть працювати тут, щоб продовжувати створювати новаторські продукти”, — йдеться у заяві речника.

Насправді Google є, де розігнатися: після великого раунду звільнень у 2023 році зі скороченням понад 12 000 робочих місць, компанія отримала великий пул працівників, яких можна “повторно використати”.

Пошуковий гігант початково мав слабкий старт у ШІ. Після випуску OpenAI ChatGPT наприкінці 2022 року, Google відзначилась хаотичним випуском Bard, який провалився одразу на презентації, але згодом суттєво надолужила згаяне з Gemini й великими інвестиціями в інфраструктуру штучного інтелекту. Минулого місяця компанія представила свою найсучаснішу модель Gemini 3, а акції Alphabet віддячили зростанням на понад 60% цьогоріч.

Як історичний осередок інженерії та інновацій, Google довгий час була місцем, куди конкуренти зверталися зі спробами переманити таланти. Ця тактика працює і досі: на початку року Microsoft найняла близько двох десятків співробітників з дослідницької лабораторії Google DeepMind AI. Інші компанії не відстають, у червні генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що Meta пропонувала бонуси за підписання контрактів у розмірі $100 мільйонів, і що він наполегливо намагається утримати штатних працівників.

Щодо Google, то вже наприкінці 2024 року компанії вдалось повернути дві важливі фігури у сфері штучного інтелекту. Ноам Шазір та Даніель Де Фрейтас залишили компанію у 2021 році, щоб заснувати платформу штучного інтелекту Character.AI, після того, як Google відхилила їхні спроби запустити внутрішнього чатбота. Разом з іншими членами дослідницької групи Character.AI, Шазір та Де Фрейтас знову приєдналися до DeepMind у серпні 2024 року за ліцензійною угодою на технологію стартапу.

Цікаво, що співзасновник Google Сергій Брін, який вийшов на пенсію у 2023 році, іноді сам звертався до потенційних кандидатів з намаганнями завербувати їх. Подібну тактику використовує й генеральний директор Meta Марк Цукерберг.