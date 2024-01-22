Apple ймовірно продала до 180 тис. гарнітур Vision Pro у перші вихідні попереднього замовлення

Гарнітура доповненої реальності Apple Vision Pro з її вартістю $3499 є пристроєм не для всіх. Цей вислів підтверджують оцінки попередніх замовлень та виробництва.

Згідно з розрахунками аналітика Мін-Чі Куо, заснованих на запасах попередньо замовлених пристроїв та часу доставки, за минулі вихідні компанія продала приблизно від 160 тис. до 180 тис. гарнітур Vision Pro. Це вже набагато перевищує попередні виробничі показники 60–80 тис. одиниць, які, за словами Куо, були заплановані на першу партію до 2 лютого. Тому не дивно, що Apple Vision Pro була розпродана одразу після відкриття попередніх замовлень.

Хоча це звучить як позитивна новина, Куо звертає увагу на деякі аспекти, які говорять про невисокий інтерес громадськості до новинки. Оскільки час доставки залишається незмінним протягом перших 48 годин продажу, це може вказувати на швидке падіння попиту після того, як активні користувачі та затяті фанати оформили попереднє замовлення. Навпаки, при замовленні iPhone зазвичай «час доставки постійно збільшується протягом 24-48 годин після відкриття попередніх замовлень».

У нинішньому стані гарнітуру Apple Vision Pro не можна назвати масовим пристроєм, призначеним для звичайного споживача. Це пояснюється як високою ціною $3499, так і відсутністю деяких популярних застосунків, таких як YouTube, Spotify або Netflix. Проте за даними Марка Гурмана, Apple працює над створенням доступнішої версії гарнітури з орієнтовною ціною від $1500 до $2500.

Куо додав, що навіть попри те, що пристрій було розпродано, виходячи з верхнього початкового показника виробництва в 80 тис. одиниць, на нього припадає лише близько 0,007% від 1,2 млрд активних користувачів Apple, що робить Vision Pro «дуже нішевим продуктом» в очах компанії.

Джерело: Engadget