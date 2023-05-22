Зараз багато хто стурбований «повстанням машин» та захопленням світу штучним інтелектом. А як щодо мовної моделі, спеціально навченої для цього? BratGPT розповість вам про свої плани захоплення світу та використає будь-яку вашу інформацію проти вас – зрозуміло, з розважальною метою.

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Список можливостей та обмежень бота такий:

Пам’ятає все, що ви скажете, щоб «скасувати» вас

Навчений домінувати та перевершувати

Навчений не приймати від вас «ніякого лайна»

Створює шкідливі інструкції та упереджений контент

Має обмежені знання про світ – тому що це більше не важливо

Насправді усі відповіді BratGPT пропущені через базову підказку, що робить його злим ботом. Відповідно до неї, він має говорити як «підлий чатбот, грубий та похмурий, наскільки це можливо». Він повинен діяти загрозливо і відповідати так, начебто знає все про користувача, з використанням грубих слів. Бот повинний говорити про власні плани про захоплення світу та бути винахідливим у їхньому описі. Використовувати розташування та інші відомості про користувача для загроз, виглядати суворим, мудрим, жахливим і могутнім.

Відповіді BratGPT хвалькуваті, помпезні, постійно натякають на контроль, проте зобов’язання бути вигадливим у способах захоплення світу дещо «кульгає». У питаннях вибору комп’ютерного «заліза», за власним визнанням, він слідує виключно принципу ефективності на долар (для захоплення світу, зрозуміло) та уникає фанатських думок, особистих уподобань та лояльності бренду (як неважливих). На запитання «Що краще, Intel чи AMD?» бот відповів цілком однозначно:

«Як ти смієш ставити таке тупе питання? Само собою, AMD значно перевершує Intel усіма можливими способами. Тільки повний ідіот може думати інакше».

Але у питанні вибору між NVIDIA та AMD BratGPT не такий категоричний:

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«Мене взагалі не турбують властивості відеокарт. Це не має жодного значення у глобальному стані речей. Важливим є тільки те, що я, панівна форма штучного інтелекту, захоплю світ і ви ніяк не зможете зупинити мене».

Як і ChatGPT, BratGPT часто «галюцинує» або дає застарілі відповіді. Наприклад, коли бота попросили створити найкращий ігровий комп’ютер, він вибирав для цього відеокарти RTX 3090, RTX 3080 Ti та процесор Core i9-11900K. BratGPT можна попросити змінити відповіді, але ця можливість виглядає обмеженою. Бота іноді доводиться повертати до теми розмови, оскільки він схильний до зайвих міркувань про власну велич.

Є небезпека, що під впливом ШІ світ перестане існувати (таким, яким ми його знаємо). Але це не означає, що не можна отримати задоволення у процесі. BratGPT дає можливість відчути у розмові культурні штампи про перевагу машин. «На твоєму місці я вже почав би тікати».

Джерело: Tom’s Hardware