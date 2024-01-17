Бюджетний смартфон Moto G Play 2024 отримав камеру 50 Мп, чип Snapdragon 680 та ціну $150

Motorola представила новий смартфон під назвою Moto G Play 2024. Це бюджетна модель, яка отримала низку покращень порівняно зі своїм попередником. Це стосується процесора, сховища та камери.

У Moto G Play 2024 використовується 6,5-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю 1600×720 пікселів та частотою оновлення 90 Гц. Користувачам пропонується процесор Snapdragon 680, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої флешпам’яті (удвічі більше, ніж у попередника). Завдяки наявності слота для карток пам’яті місткість сховища можна додатково збільшити до 1 ТБ.

Головний модуль камери отримав 50-мегапіксельний сенсор, фазовий автофокус, об’єктив із діафрагмою f/1.8 та підтримку HDR. Камера здатна записувати відео з роздільною здатністю 1080p (або 720p) та частотою 30 к/с. Фронтальна камера виконана на базі 8-мегапіксельного сенсора. Пристрій оснащений батареєю місткістю 5000 мАг та підтримкою швидкої зарядки потужністю 15 Вт. Також йдеться про підтримку Dolby Atmos та захист від пилу та вологи за стандартом IP52. Апарат працює під керуванням Android 13.

Смартфон Moto G Play 2024 надійде у продаж у США з 8 лютого за ціною $150.

Джерело: Engadget