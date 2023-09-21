Новини Ігри 21.09.2023 о 13:21

Частину розробника Need for Speed ​​Criterion Games перевели на Battlefield

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Юрій Орос

Автор новин

Electronic Arts всіма силами намагається підтримати серію шутерів від першої особи Battlefield. З цією метою вона перевела студію Criterion Games, розробника Need for Speed, зі свого спортивного підрозділу до EA Entertainment. Частина команди Criterion працюватиме з DICE, Ripple Effect та Ridgeline над іграми Battlefield, тоді як «основна група» продовжить роботу над Need for Speed.

Частину розробника Need for Speed ​​Criterion Games перевели на Battlefield

Criterion вже має досвід роботи з Battlefield, адже протягом багатьох років працювала над транспортними засобами для цієї гри, передає Engadget. Тож студія логічно підходить для роботи над франшизою.

Досвід Criterion у розробці Battlefield, наші технології та створення захоплюючого ігрового процесу матимуть негайний позитивний вплив, оскільки ми продовжуємо працювати над Battlefield 2042 і продовжуємо пре-продакшн над пов’язаним всесвітом Battlefield,

— Вінс Зампелла, який очолює команди Apex Legends, Star Wars Jedi, Battlefield і Need for Speed.

Частину розробника Need for Speed ​​Criterion Games перевели на Battlefield

Схоже EA потребує ще однієї дуже успішної франшизи, на яку вона може покластися в довгостроковій перспективі поряд з EA FC (колишня FIFA), Madden, Apex Legends і The Sims. І  серед двох легендарних франшиз, у яких є потенціал для цього, Electronic Arts робить ставку на конкурента Call of Duty.

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Дописи
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
Частину розробника Need for Speed ​​Criterion Games перевели на Battlefield
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Вячеслав Руденко

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Вячеслав Руденко

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VladisLove

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