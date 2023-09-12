Чипований пармезан: виробник додає мікрочипи на колеса сиру, щоб запобігти підробкам

Чипи, чипи навкруги! Прихильник теорій змови отримали нову гарячу тему – мікрочипи у харчових продуктах. Італійський виробник сиру додає у пакування власних виробів дійсно маленькі чипи американського виробника.

Сир Парміджано-Реджано виготовляється з використанням традиційних інгредієнтів і методів у певному регіоні Італії, його світові продажі становлять $2,44 млрд на рік. За приблизними підрахунками, майже стільки ж заробляють ділки на виготовленні його підробок – $2 млрд. Компанія додала у казеїнове пакування коліс сиру мікрочипи чиказької компанії p-Chip, котрі допомагають відрізнити справжній продукт під час сканування.

Мікротранспондер p-Chip – кремнієвий чип розміром із крихту солі, що містить унікальний ідентифікаційний код. Коли модульований лазерний імпульс сканує чип, його схеми отримають електроживлення і він передає унікальний код за допомогою наднизьких радіочастот.

Мікросхема p-Chip має багато переваг перед традиційною RFID-міткою. За словами виробника, пристрої p-Chip менші, дешевші (кілька центів за штуку), міцніші та безпечніші, ніж RFID. Ось як компанія описує власні чипи:

Їх практично неможливо скопіювати або підробити

Це крихітні, міцні та доступні цифрові крипто-якорі

Вони можуть витримувати екстремальні температури (від -200°C до 500°C).

Вони стійкі до мікрохвильового випромінювання

Безпечні у прямому контакті з їжею

Витримують дію розчинників та інших реагентів

Їх можна сканувати крізь папір, скло, тканини тварин, іній, етикетки тощо

Чип вставляють у казеїнову етикетку на сирному колесі під час пакування – вона не потрапляє в організм споживачів сиру під час харчування. За останній рік понад 100 000 коліс сиру дозріли з мікротранспондерами p-Chips в пакуванні. Ця фаза тестування була необхідною, оскільки багаторічний процес дозрівання сиру, який включає занурення у гарячу морську воду, може зіпсувати альтернативні мітки, як QR-коди та RFID-мітки.

Легко уявити, що подібні мікрочипи можна застосовувати не тільки до сиру чи інших харчових продуктів, але й у найрізноманітніших промислових виробах.

Джерело: Tom’s Hardware