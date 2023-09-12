Чипований пармезан: виробник додає мікрочипи на колеса сиру, щоб запобігти підробкам

Чипи, чипи навкруги! Прихильник теорій змови отримали нову гарячу тему – мікрочипи у харчових продуктах. Італійський виробник сиру додає у пакування власних виробів дійсно маленькі чипи американського виробника.
Сир Парміджано-Реджано виготовляється з використанням традиційних інгредієнтів і методів у певному регіоні Італії, його світові продажі становлять $2,44 млрд на рік. За приблизними підрахунками, майже стільки ж заробляють ділки на виготовленні його підробок – $2 млрд. Компанія додала у казеїнове пакування коліс сиру мікрочипи чиказької компанії p-Chip, котрі допомагають відрізнити справжній продукт під час сканування.
Мікротранспондер p-Chip – кремнієвий чип розміром із крихту солі, що містить унікальний ідентифікаційний код. Коли модульований лазерний імпульс сканує чип, його схеми отримають електроживлення і він передає унікальний код за допомогою наднизьких радіочастот.
Мікросхема p-Chip має багато переваг перед традиційною RFID-міткою. За словами виробника, пристрої p-Chip менші, дешевші (кілька центів за штуку), міцніші та безпечніші, ніж RFID. Ось як компанія описує власні чипи:
- Їх практично неможливо скопіювати або підробити
- Це крихітні, міцні та доступні цифрові крипто-якорі
- Вони можуть витримувати екстремальні температури (від -200°C до 500°C).
- Вони стійкі до мікрохвильового випромінювання
- Безпечні у прямому контакті з їжею
- Витримують дію розчинників та інших реагентів
- Їх можна сканувати крізь папір, скло, тканини тварин, іній, етикетки тощо
Чип вставляють у казеїнову етикетку на сирному колесі під час пакування – вона не потрапляє в організм споживачів сиру під час харчування. За останній рік понад 100 000 коліс сиру дозріли з мікротранспондерами p-Chips в пакуванні. Ця фаза тестування була необхідною, оскільки багаторічний процес дозрівання сиру, який включає занурення у гарячу морську воду, може зіпсувати альтернативні мітки, як QR-коди та RFID-мітки.
Легко уявити, що подібні мікрочипи можна застосовувати не тільки до сиру чи інших харчових продуктів, але й у найрізноманітніших промислових виробах.
Джерело: Tom’s Hardware