Далекобійна зброя України уразила ціль в рф за 700 км — якраз стільки до пскова, де 30 серпня знищили щонайменше 4 літаки Іл-76

Ні дня без оновлення досягнень парку української далекобійної зброї. Після наземної версії ракети «Нептун», яка може доставити 350 кг «корисного вантажу» на 400 км, стало відомо про інше досягнення — ураження цілі на ворожій російській території за 700 км. Ні на що не натякаємо, але саме стільки від кордону України до Пскова, де успішно згоріло кілька ІЛ-76.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі:

Наразі, що саме за зброя змогла уразити ворожий об’єкт точно не відомо. Проте це має бути безпілотник-камікадзе, поки лише вони в нашому арсеналі здатні на роботу в далекому тилу. Серед версій називають знаменитий «Бобер», безпілотник під назвою «Морок», перероблені радянські безпілотники Ту-141 «Стриж», проте найімовірнішим варіантом є ударний дрон концерну «Укроборонпром» з бойовою частиною на 75 кг, здатний уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів.

UPD: секретар РНБО України Олексій Данилов опублікував відео 700-км зброї. Пише, що це була таки ракета.

The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.

“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting…”.

P.S. Quiet and singing Ukrainian night… pic.twitter.com/0sBmXZWFLh

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023