Dishonored: Death of the Outsider та City of Gangsters зараз роздають безкоштовно в Epic Games Store

Магазин Epic Games Store підготував ще одну безплатну роздачу ігор для своїх користувачів. На цей раз пропонуються дві гри: Dishonored: Death of the Outsider та City of Gangsters.

Dishonored: Death of the Outsider – це гра в жанрі стелс-екшен від першої особи з елементами RPG. Проєкт є самостійним доповненням до гри Dishonored 2, для його запуску не потрібна наявність оригінальної гри. Дія Dishonored: Death of the Outsider відбувається в тому ж вигаданому світі, що і Dishonored і Dishonored 2. Героями гри є наймані вбивці Дауд і Біллі Лерк. Біллі вирушає в місто Карнаку, щоб убити Чужого — богоподібну істоту, яку вважає відповідальною за найгірші моменти в історії імперії. Поповнити свої колекції грою Dishonored: Death of the Outsider можна за наступною адресою. Також пропонуємо ознайомитись з оглядом гри в одному з попередніх матеріалів.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

City of Gangsters – це стратегія, в якій переплетені економічне управління та злочинна діяльність. Сюжет розгортається в Атлантік-Сіті 1920-х — під час сухого закону в США. У зв’язку із забороною на будь-який алкоголь, мафія змогла сповна цим скористатися для власного збагачення, відкриваючи підпільні бари, винні льохи та лікеро-горілчані заводи. Гравець має піднятися сходами мафіозного світу. Починаючи з самих низів, персонаж має утвердитися у злочинному світі, купуючи підприємства та атакуючи підприємства своїх суперників, щоб здійснити свою «американську мрію». Гра City of Gangsters доступна за наступною адресою в Epic Games Store.

Безплатна роздача ігор Dishonored: Death of the Outsider та City of Gangsters проходитиме до 18:00 9 лютого.