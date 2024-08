Disney показала анімацію Apple Watch 7-річної давнини, як новий тизер «Історії іграшок 5»

Тизер п’ятої «Історії іграшок», по суті, виглядав ідентично до анімації, яку використали для циферблата Apple Watch ще у 2017 році (до речі, лише за 2 роки після цього вийшла «Історія іграшок 4»).

Відео, представлене вихідними Disney та Pixar, стартує з того, що металічна рука підіймає іграшкового триокого іншопланетянина, а далі з’являються Вуді, Базз і Джессі, які по черзі зникають з кадру.

Першим на схожість анімацій звернув увагу Ділан Макдональд, власник компанії з розробки SunApps, зазначивши, що серед змін у тизері — лише новий синій фон, замість чорного на Apple Watch. Його припущення підтвердив стажист Apple, який працював над програмою Apple Maps.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀

https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS

— Dylan (@DylanMcD8) August 10, 2024