Новини Кіно 12.08.2024 о 10:06 comment views icon

Disney показала анімацію Apple Watch 7-річної давнини, як новий тизер «Історії іграшок 5»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Disney показала анімацію Apple Watch 7-річної давнини, як новий тизер «Історії іграшок 5»

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Тизер п’ятої «Історії іграшок», по суті, виглядав ідентично до анімації, яку використали для циферблата Apple Watch ще у 2017 році (до речі, лише за 2 роки після цього вийшла «Історія іграшок 4»).

Відео, представлене вихідними Disney та Pixar, стартує з того, що металічна рука підіймає іграшкового триокого іншопланетянина, а далі з’являються Вуді, Базз і Джессі, які по черзі зникають з кадру.

Першим на схожість анімацій звернув увагу Ділан Макдональд, власник компанії з розробки SunApps, зазначивши, що серед змін у тизері — лише новий синій фон, замість чорного на Apple Watch. Його припущення підтвердив стажист Apple, який працював над програмою Apple Maps.

Дехто звинуватив Pixar і Disney у ліні чи відсутності уяви, однак решта користувачів припустили, що  мультфільм просто ще далекий від розробки. Варто зазначити, що деякі кадри таки були новими — наприклад, перший з іншопланетянином, і передостанній, в якому Баз вибігає з кадру.

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Прем’єра «Історії іграшок 5» попередньо запланована на 19 червня 2026 року.

Нагадаємо, що Pixar має тісні зв’язки з Apple — студію раніше очолював Стів Джобс, який до того ж інвестував у неї $5 млн. У березні 1991 року Джобс став повноправним власником компанії, а через кілька місяців Disney підписала з Pixar контракт на три фільми. Першим із фільмів, створених за контрактом, стала оригінальна «Історія іграшок». 24 січня 2006 року Джобс продав Pixar Disney за $7,4 млрд.

  • «Історія іграшок» 1995 року став першим повністю комп’ютерним анімаційним повнометражним фільмом та одним із найулюбленіших мультфільмів для багатьох. Успіх оригіналу породив три сиквели: «Історія іграшок 2» у 1999 році, «Історія іграшок 3» у 2010 році та «Історія іграшок 4» у 2019 році. Завдяки усім чотирьом фільмам франшиза заробила $3,03 мільярда у світовому прокаті — четверта частина історії принесла $1,07 млрд, отримала номінацію на премію «Оскар-2020» за найкращу оригінальну пісню «I Can’t Let You Throw Yourself Away» Ренді Ньюмана та виграла статуетку як найкращий повнометражний анімаційний фільм.

Джерело: phonearena

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