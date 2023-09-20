Новини Кіно 20.09.2023 о 10:03

«Довбуш» зібрав в прокаті понад 43 млн грн. та став найкасовішим українським ігровим фільмом року

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Вадим Карпусь

Автор новин

«Довбуш» зібрав в прокаті понад 43 млн грн. та став найкасовішим українським ігровим фільмом року

Український історичний екшен «Довбуш» після четвертого прокатного вікенду продемонстрував загальний результат касових зборів 43 141 437 грн. На картину про боротьбу українців з поневолювачами було продано 304 318 квитків.

Завдяки такому бокс-офісу «Довбуш» став найкасовішим українським ігровим фільмом року. При цьому прокат ще триває, то ж з часом показники ще покращаться.

Нагадаємо, «Довбуш» ─ це пригодницько-історичний екшен, який розповідає про визвольний рух та боротьбу із поневолювачами. Дія фільму відбувається в Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть, розповідає цей фільм.

Всі охочі ще мають можливість долучитись до перегляду історії про братів Довбушів на великих екранах. Також пропонуємо ознайомитися з рецензією на фільм «Довбуш».

Рецензія на фільм «Довбуш» / Dovbush

Джерело: Держкіно

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