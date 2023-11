ESA успішно провела вогневе випробовування нової ракети Ariane 6. Вона майже готова до запуску!

Нова ракета ESA Ariane 6 пройшла велику повномасштабну репетицію в рамках підготовки до свого першого польоту, коли команди на землі провели повний відлік запуску з подальшим семихвилинним повним запуском двигуна основного ступеня, так зване вогневе випробовування. Тепер вона майже готова до запуску в космос.

ESA’s new #Ariane6 rocket passed a major full-scale rehearsal today in preparation for its first flight, when teams on the ground went through a complete launch countdown followed by a seven-minute full firing of the core stage’s engine, as it would fire on a launch into space.… pic.twitter.com/K9wyR7GA4F

— ESA (@esa) November 23, 2023