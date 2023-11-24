ESA успішно провела вогневе випробовування нової ракети Ariane 6. Вона майже готова до запуску!

Нова ракета ESA Ariane 6 пройшла велику повномасштабну репетицію в рамках підготовки до свого першого польоту, коли команди на землі провели повний відлік запуску з подальшим семихвилинним повним запуском двигуна основного ступеня, так зване вогневе випробовування. Тепер вона майже готова до запуску в космос.

ESA’s new #Ariane6 rocket passed a major full-scale rehearsal today in preparation for its first flight, when teams on the ground went through a complete launch countdown followed by a seven-minute full firing of the core stage’s engine, as it would fire on a launch into space.… pic.twitter.com/K9wyR7GA4F — ESA (@esa) November 23, 2023

На відміну від основного двигуна, для цієї репетиції прискорювачі не були запалені, тому Ariane 6 міцно стояла на стартовому майданчику на космодромі «Європа» у Французькій Гвіані, як і планувалося. Випробування двигуна відтворює, як буде працювати основний ступінь Ariane 6 під час звичайного польоту в космос.

Випробування, проведене з тестовою моделлю на стартовому майданчику Європейського космодрому у Французькій Гвіані, стало найдовшим «повним» запуском для нижнього рідинного рушійного модуля Ariane 6 з двигуном Vulcain 2.1.

Команди з ArianeGroup, CNES та ESA виконали всі етапи польоту ракети, не відриваючись від Землі. Ця знакова репетиція відбулася після багатьох років проектування, планування, підготовки, будівництва та важкої роботи одних з найкращих космічних інженерів Європи. Ми знову на шляху до відновлення автономного доступу Європи до космосу. — генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

Двигун Vulcain 2.1 спалив майже 150 тонн палива в баках основного ступеня Ariane 6 — рідкого кисню та рідкого водню, який був переохолоджений до температури нижче -250°C. Vulcain 2.1 є розвитком двигуна Vulcain 2, який зробив Ariane 5 найуспішнішою європейською ракетою-носієм сьогодні. Модернізація має спрощену і дешевшу конструкцію, а нові технології в соплі двигуна і системі запалювання були перенесені з двигуна на конструкцію стартового майданчика, щоб підвищити продуктивність і знизити собівартість ракети.

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Завантаження палива в центральне ядро ракети зайняло трохи більш як дві години та вимагало участі цілої команди людей для делікатних операцій. Операції із заправки виконувались під час тривалого зворотного відліку, який включав інші кваліфікаційні випробування. Для певності й для забезпечення стабільності ракети-носія паливо також було заправлено в баки розгінного блоку — навіть попри те, що двигун розгінного блоку запускається лише один раз на орбіті після відокремлення від основного ступеня, і тому під час цього наземного випробування не працював.

На стартовому майданчику, який експлуатується французьким космічним агентством CNES, використовувалася система водяного охолодження, щоб зменшити тепло від двигуна.

Репетиція відбулася після короткого тесту у вересні (відомого як CTLO1), коли баки Ariane 6 були заповнені, а двигун Vulcain 2.1 ненадовго запалився і вимкнувся, а також випробування на заправку і злив палива, виконаного в жовтні (відомого як CTLO2.1) для перевірки функцій системи запуску, таких як злив палива за наявності імітованих збоїв.

Останнє випробування розгінного блоку в гарячому стані готується і заплановане на грудень 2023 року у випробувальному центрі Лампольдсгаузен німецького аерокосмічного агентства DLR.