Facebook оновив логотип — але ви навряд помітите зміни

По суті, новий логотип Facebook майже такий самий, як попередній — хіба що колір став трохи «‎синішим», а літера «f‎» набула чіткіших форм.

У блозі команда Meta пише, що хотіла таким чином зробити логотип соцмережі «‎сміливішим» та «‎гармонійним»:

«Ми зробили це, використавши більш впевнене вираження основного синього кольору Facebook, що забезпечує більшу візуальну доступність нашої програми та сильніший контраст для «f», щоб виділятися».

Загалом такий обережний підхід до оновлень цілком зрозумілий — логотип соцмережі, яка на сьогодні має 2 мільйони щоденно активних користувачів, вже є одним з найбільш впізнаваних і будь-які серйозні зміни навряд комусь сподобаються (хоча Маск із Twitter вважає по-іншому).

Для любителів поностальгувати — нижче GIF з історією логотипа Facebook.

Сам напис «Facebook» також оновився — спеціальним шрифтом Facebook Sans.

«Ці вдосконалення дозволили нам спиратися на спадщину нашої ідентичності, водночас створюючи міцніший зв’язок між тим, як словесний знак поєднується з рештою шрифту», — отак от описують в Meta те, що навряд хтось помітить.

Також у соцмережі оновили палітру кольорів і удосконалили вигляд реакцій — для «більшої читабельності та доступності».

Нинішні зміни — лише перший етап оновлень, кажуть у Meta. Тож чекаємо ще більше синього кольору від команди дизайнерів Facebook.