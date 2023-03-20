Фахівець проаналізував 2007 HDD: довше працюють Toshiba та Maxtor, більше збійних секторів у Seagate та Hitachi

Тімоті Берлі з компанії Secure Data Recovery протестував 2007 несправних жорстких дисків шести виробників – Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung та Maxtor. Місткість накопичувачів варіювалася від 40 ГБ до 10 ТБ. Всі HDD були отримані у 2022 році від клієнтів компанії. Експериментатор записав години роботи кожного жорсткого диска та кількість секторів, що очікують (pending sector) – ці показники дають уявлення про довговічність дисків.

Toshiba вийшла на перше місце із середньою тривалістю життя HDD 34 799 годин. Диски Hitachi займають у рейтингу останній рядок з напрацюванням 18632 години. HDD Maxtor показали виняткові результати, вони майже досягають 30 000 г. Жорсткі диски Western Digital і Seagate напрацювали близько 20 000 г, тоді як Samsung набрали трохи більше ніж 19 000 г.

Сектори, що очікують – ті, які відомі як «погані». Середня їх кількість серед усіх досліджених дисків складає 1548 секторів. Жорсткий диск місткістю 1 ТБ у середньому включає трохи менше ніж 2 млрд секторів. Збійні сектори накопичуються, доки HDD не стає непридатним для використання. Вищі значення означають близькість пристрою до відмови.

У цьому тесті Hitachi знову займає останнє місце із середнім числом незавершених секторів, рівним 3348 – удвічі вищим за середній показник. Диски Seagate трохи відстають із 2671 збійним сектором, у Toshiba показник становить 1900 секторів. Накопичувачі Western Digital, Samsung та Maxtor показали себе набагато краще, з 628, 529 та 228 пошкоджених секторів відповідно.

Тестування не можна назвати об’єктивним – усі диски тим чи іншим чином потрапили до компанії, що спеціалізується на відновленні даних. Швидше за все, може йтися про те, в якому стані потрапляють у ремонт використані HDD. Також проаналізовано стан різної кількості дисків кожного виробника – від 27 HDD Maxtor до 936 HDD WD. Проте деяке непряме уявлення про надійність дисків із такої статистики можна отримати.

Джерело: TechSpot