«Мені байдуже» – Ніл Дракман про можливу негативну реакцію на сюжет другого сезону The Last of Us. Найкращі моменти з інтерв’ю творців серіалу

Ніл Дракманн та Крейг Мейзін, автори серіалу The Last of Us, дали велике інтерв’ю виданню GQ. Найцікавіші питання та відповіді стосувалися фінальної серії першого та розвитку другого сезону.

Серед іншого, журналіста Сема Уайта цікавило, чи не сприйме телеаудиторія негативно сюжет другого сезону. Розвиток гри The Last of Us: Part 2 сподобався далеко не всім.

Ніл Дракманн відповів:

«Мені байдуже. Як вони реагують, так вони й реагують, це поза нашим контролем. Тож як же нам зробити найкращу телеверсію цієї історії? Це проблема, з якою ми боремося щодня».

Крейг Мейзін додав:

«Тією мірою, в якій сюжетні лінії розлючують людей, викликають збентеження, розчарування чи гнів. Що ж, я вважаю, це краще за найгірший з можливих результатів – байдужість. Про третій епізод цього сезону було багато написано – ми дуже пишаємося цим епізодом, він торкнувся багатьох людей. Це один з епізодів із найнижчим рейтингом на IMDb з однієї причини – багато людей прийшли та поставили йому 1/10. Не 5/10. Один. … Його середній бал за підсумком – 8 або близько до того. І це тому, що так чи інакше є неймовірно сильні думки. Але я віддав би перевагу шоу, яке живе коштом 10 і 1, ніж шоу, яке живе коштом 5.»

Авторів серіалу запитали, чи є якісь чудові моменти гри, які їм хотілося б, але не вдалося адаптувати до 9 серій:

Мейзін: Я знаю, що є епізоди, які люди дуже раді побачити, але яких не було в серіалі. Одним із тих, що часто спливали – підвал готелю… Це жахливе місце. Але складно знімати епізоди, коли є просто один персонаж, екшен та атмосфера. Сцена має кращий вигляд, коли в ній є взаємодія з іншими персонажами та їх реакції – як епізод, знятий Нілом, де Тесс, Джоел та Еллі перебувають у музеї, а клікери наступають.

Дракманн: Одна з моїх улюблених сцен у грі, це коли Джоел падає на арматуру. І ви граєте за Джоела та Еллі, яка його захищає. Якби ми вчинили так само, шоу постраждало б. Падіння Джоела на арматуру є менш реалістичним для шоу, яке ми будуємо. Тому для всього, що ми створили до цього моменту, ми відмовляємося від деякої реалістичності. Еллі, яка повинна вести вас і вбивати купу людей, втратила б виразність у сцені вбивства Девіда та Джеймса.

У фіналі сезону рятуючи Еллі Джоел поводиться як Джон Вік, протягом короткого проміжку вбиваючи безліч людей. Автори серіалу відповіли на запитання, чи ця схожість є навмисною:

Дракманн: Ми мали багато розмов. Про те, що, утримуючи певну кількість насильства, ми справді підкреслюємо його, коли воно насправді має проявитися. Коли Еллі стріляє та вбиває когось або сильно ранить, а Джоел повинен їх убити, це значно впливає. Коли настав час Джоелу опинитися на висоті та показати нам, на що він здатний, щоб врятувати Еллі, ми не ухиляємося від цього. Ми показуємо його у всьому дивовижному жаху.

Мейзін: Ви згадали Джона Віка, і це цікавий момент, тому що Джон Вік дійсно живе у трохи піднесеному світі. При цьому ми намагаємося бути трохи приземленішими. Але коли ми доходимо до кінця, ми даємо [Джоелу] його момент Джона Віка. Єдине, що надає йому посилення, режим бога, змушує йти під кулями та стріляти в усіх інших, це порятунок Еллі. Тому що саме тут ми хочемо бачити «посиленого» Джоела, і ми розуміємо, що він підживлюється цією любов’ю, прекрасною і темною одночасно.

В інтерв’ю було порушено тему кінцівки та можливого експерименту авторів з її зміною для уникнення кліффхенгера в серіалі:

Дракманн: Очевидно, у цьому [фінальному] рішенні є моральна дилема: люди все ще підтримують Джоела, коли він бреше Еллі в обличчя? Але коли ми зробили гру, і ця кінцівка стала хітом, і ніхто не знав, чи робитимемо ми ще одну гру. Тому, я думаю, що людям було легше прийняти, що це не кліффхенгер, а правильний фінал. Тут вони можуть сказати: “О, ви залишили нас з кліффхенгером”, оскільки вони знають, що буде другий сезон. Тож було цікаво подивитися, чи приведе це до іншого ставлення [ніж у грі].

Розмова зайшла про другу частину гри як про основу для другого сезону серіалу, а також про те, скільки взагалі буде сезонів:

Мазин: …Будуть речі, які відрізняються, і ті, що залишаться ідентичними. Є речі, які будуть додані та збагачені. Є деякі речі, які будуть перенесені. Наша мета залишається такою самою, як і в першому сезоні: зробити шоу, яке порадує фанатів. Ми маємо неймовірний акторський склад. Це складне завдання. … Ви не можете зробити всіх щасливими. Але ми зробили багатьох щасливими, і ми маємо намір зробити це знову.

Чи наступний сезон охоплюватиме весь сюжет другої гри?

Мазин: [качає головою] Ні. Нізащо.

Дракманн: Це більше, ніж один сезон.

Мазин: Ви правильно помітили, що ми не говоритимемо скільки. Але насправді правильніше [сказати] дещо.

Дракманн: Деякі з речей, які мене найбільше хвилюють – це зміни… і те, як історія знову оживає у цій оновленій версії. І я думаю, що це захоплює, тому що воно спирається на почуття, які у вас були від гри, дуже сильно і по-новому.