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Google Workspace залишиться безоплатним для українського бізнесу до кінця війни

Google Workspace залишиться безоплатним для українського бізнесу до кінця війни

З липня Google мала заблокувати всіх користувачів, що не перейшли на платну підписку (від $5 до $18 на місяць за кожен акаунт), проте для малого та середнього українського бізнесу зроблять виняток. Міністерство цифрової трансформації України домовилося з Google про збереження безоплатного доступу для українських підприємців.

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Ці сервіси Google залишатимуться безоплатними для українського бізнесу щонайменше до завершення повномасштабної війни та перемоги українського народу над російськими окупантами.

Щодо Google Workspace (попередні назви — G Suite та Google Apps for Work або Google Apps for Your Domain), то це пакет спеціалізованого хмарного програмного забезпечення й інструментів для спільної роботи від компанії Google, доступний за передплатою. Це прямий конкурент Microsoft Office. У пакет Google Workspace входять основні вебзастосунки Google, як-от Gmail, Контакти, Календар, Meet та Chat для спілкування, а також пакет Google Документів для створення контенту та Диск для їх зберігання. У 2020 році Google провела масштабний ребрендинг з перейменуванням пакета в Workspace. На початку року Google запустила безоплатний тариф Workspace для бізнесу з неповним пакетом можливостей — Essentials Starter.

Google представила бесплатный Workspace для бизнеса — Essentials Starter

  • Застосунками Workspace на сьогодні користуються понад три мільярди користувачів (левова частка припадає на Gmail).

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