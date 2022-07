Google Workspace залишиться безоплатним для українського бізнесу до кінця війни

З липня Google мала заблокувати всіх користувачів, що не перейшли на платну підписку (від $5 до $18 на місяць за кожен акаунт), проте для малого та середнього українського бізнесу зроблять виняток. Міністерство цифрової трансформації України домовилося з Google про збереження безоплатного доступу для українських підприємців.

Ці сервіси Google залишатимуться безоплатними для українського бізнесу щонайменше до завершення повномасштабної війни та перемоги українського народу над російськими окупантами.

Щодо Google Workspace (попередні назви — G Suite та Google Apps for Work або Google Apps for Your Domain), то це пакет спеціалізованого хмарного програмного забезпечення й інструментів для спільної роботи від компанії Google, доступний за передплатою. Це прямий конкурент Microsoft Office. У пакет Google Workspace входять основні вебзастосунки Google, як-от Gmail, Контакти, Календар, Meet та Chat для спілкування, а також пакет Google Документів для створення контенту та Диск для їх зберігання. У 2020 році Google провела масштабний ребрендинг з перейменуванням пакета в Workspace. На початку року Google запустила безоплатний тариф Workspace для бізнесу з неповним пакетом можливостей — Essentials Starter.