Intel відмовилася від підтримки DirectX 9 у відеокартах Xe і Arc — натомість старі ігри працюватимуть через емулятор DirectX 12

Нові графічні адаптери Intel Xe і Arc не матимуть вбудованої підтримки API DirectX 9, що вийшов 20 років тому. Натомість компанія буде використовувати D3D9on12 — перетворювач API DX9 в DirectX 12 з відкритим вихідним кодом.
Відеокарти Intel Arc і Xe не матимуть спеціальних драйверів для DX9. Це значно спростить конвеєр обробки графіки, а зусилля щодо підтримки сумісності ляжуть на Microsoft.
Які пристрої підтримуватимуть роботу безпосередньо з DirectX 9?
- Інтегрований графічний процесор Intel 12-го покоління не підтримуватиме D3D9. Програми та ігри на базі DirectX 9, як і раніше, працюватимуть через інтерфейс D3D9On12.
- Дискретні відеокарти Intel Arc не підтримуватимуть прямого рендерингу D3D9, здійснюючи його через D3D9on12.
- Вбудована графіка на процесорах Intel 11-го покоління і більш ранніх версіях підтримуватиме DX9.
Оскільки DirectX є власністю Microsoft і підтримується нею, усунення несправностей із програмами та іграми DX9 вимагає передачі даних до служби підтримки Microsoft для включення відповідних виправлень у майбутні оновлення Windows та API DirectX.
Використання шару емуляції D9D9On12 не обов’язково значитиме гіршу сумісність з іграми на DirectX 9, що більше не оновлюються. Однак, будь-які потенційні проблеми, такі як артефакти або повна відсутність відтворення графіки, усуватимуться силами Microsoft, а не Intel.
Ряд популярних ігор в Steam, як і раніше, працюють через DirectX 9. Частково причина їх популярності в тому, що вони працюють коректно на старих відеокартах. Однак майже всі ці ігри мають альтернативну підтримку нових API, що повністю підтримуються Intel.
Підтримка DirectX 9, як і раніше, доступна для вбудованої графіки Intel до Xe. Зараз Intel оптимізує драйвери графічного процесора Arc для ігор DX12 та DX11.
Сумнівні перспективи Intel на ринку відеокарт або Що пішло не так із розробкою GPU Arc
Джерела: Intel, VideoCardz