Intel відмовилася від підтримки DirectX 9 у відеокартах Xe і Arc — натомість старі ігри працюватимуть через емулятор DirectX 12

Нові графічні адаптери Intel Xe і Arc не матимуть вбудованої підтримки API DirectX 9, що вийшов 20 років тому. Натомість компанія буде використовувати D3D9on12 — перетворювач API DX9 в DirectX 12 з відкритим вихідним кодом.

Відеокарти Intel Arc і Xe не матимуть спеціальних драйверів для DX9. Це значно спростить конвеєр обробки графіки, а зусилля щодо підтримки сумісності ляжуть на Microsoft.

Які пристрої підтримуватимуть роботу безпосередньо з DirectX 9?

Інтегрований графічний процесор Intel 12-го покоління не підтримуватиме D3D9. Програми та ігри на базі DirectX 9, як і раніше, працюватимуть через інтерфейс D3D9On12.

Дискретні відеокарти Intel Arc не підтримуватимуть прямого рендерингу D3D9, здійснюючи його через D3D9on12.

Вбудована графіка на процесорах Intel 11-го покоління і більш ранніх версіях підтримуватиме DX9.

Оскільки DirectX є власністю Microsoft і підтримується нею, усунення несправностей із програмами та іграми DX9 вимагає передачі даних до служби підтримки Microsoft для включення відповідних виправлень у майбутні оновлення Windows та API DirectX.

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Використання шару емуляції D9D9On12 не обов’язково значитиме гіршу сумісність з іграми на DirectX 9, що більше не оновлюються. Однак, будь-які потенційні проблеми, такі як артефакти або повна відсутність відтворення графіки, усуватимуться силами Microsoft, а не Intel.

Ряд популярних ігор в Steam, як і раніше, працюють через DirectX 9. Частково причина їх популярності в тому, що вони працюють коректно на старих відеокартах. Однак майже всі ці ігри мають альтернативну підтримку нових API, що повністю підтримуються Intel.

Підтримка DirectX 9, як і раніше, доступна для вбудованої графіки Intel до Xe. Зараз Intel оптимізує драйвери графічного процесора Arc для ігор DX12 та DX11.

Джерела: Intel, VideoCardz