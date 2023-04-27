Кіберполіція викрила групу шахраїв, яка обікрала 70 осіб на понад 300 тис. за схемою «Друг просить у борг»

Кіберполіція викрила групу шахраїв, які виманювали гроші у довірливих українців, використовуючи схему «Друг просить у борг».

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Шестеро мешканців Кам’янського та Верхівцевого (Дніпропетровщина) шукали в месенджерах відкриті групові чати та створювали фейкові сторінки учасників. Вони намагались повністю копіювати оформлення профілю, включаючи ім’я користувача, опис, фото облікового запису. Далі з акаунтів-клонів шахраї писали іншим учасникам чатів і просили позичити гроші або долучитися нібито до благодійних зборів для військових.

За допомогою цієї схеми «Друг просить у борг» зловмисники змогли ошукати близько 70 осіб, а загальна сума привласнених коштів перевищила 300 тис. грн. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. При цьому було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Організатору та співорганізатору цієї шахрайської схеми оголошено про підозру за ч. 3 ст.190 (Шахрайство) КК України. Після проведення оглядів і експертиз вилученої техніки буде вирішуватися питання щодо оголошення підозр іншим учасникам групи.

Згідно ч. 3 ст. 190 КК шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Якщо шахрайство вчинено організованою групою, або завдана шкода в особливо великих розмірах, згідно ч. 4 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Аби не постраждати від аналогічних схем, кіберполіція рекомендує користувачам налаштувати у месенджерах параметри приватності.

Джерело: Кіберполіція