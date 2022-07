Kojima Productions розгляне можливість «звернення до суду» після поширення хибних повідомлень, які називали Хідео Кодзіму вбивцею екс-прем’єра Японії

Після нещодавнього вбивства колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе в соціальних мережах і агентствах новин поширилися фальшиві повідомлення, в яких Хідео Кодзіма був помилково ідентифікований як вбивця. Ігрова студія Хідео Кодзіми – Kojima Productions – опублікувала відповідь на ці звинувачення.

У публікації в Twitter Kojima Productions заявляє, що «рішуче засуджує поширення фейкових новин і чуток, що передають неправдиву інформацію», і «у деяких випадках розгляне можливість звернення до суду».

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022