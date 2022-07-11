Kojima Productions розгляне можливість «звернення до суду» після поширення хибних повідомлень, які називали Хідео Кодзіму вбивцею екс-прем’єра Японії

Після нещодавнього вбивства колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе в соціальних мережах і агентствах новин поширилися фальшиві повідомлення, в яких Хідео Кодзіма був помилково ідентифікований як вбивця. Ігрова студія Хідео Кодзіми – Kojima Productions – опублікувала відповідь на ці звинувачення.

У публікації в Twitter Kojima Productions заявляє, що «рішуче засуджує поширення фейкових новин і чуток, що передають неправдиву інформацію», і «у деяких випадках розгляне можливість звернення до суду».

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022

Нагадаємо, минулої п’ятниці чоловік застрелив Сіндзо Абе під час його виступу на мітингу в рамках політичної кампанії. Поліція затримала стрільця на місці події, пізніше його впізнали як 41-річного Тецуя Ямагамі.

Незабаром після інциденту інтернет-троль на 4chan опублікував расистське зображення, яке пов’язує обличчя Кодзіми з обличчям стрільця. Інший користувач відповів на пост трьома додатковими фотографіями Кодзіми, на яких той зображений у радянській шапці, а також позує із зображеннями аргентинського революціонера Че Гевари.

Французький комік Жорж Жордіто пізніше опублікував ці зображення у Twitter як частину «сатиричного» посту (на цей час публікацію видалено), в якому говорилося, що винуватцем був японський футболіст Кейсуке Хонда. Проте вкрай правий французький політик Дам’єн Р’є, пов’язаний з націоналістичним рухом країни, поставився до цього серйозно й опублікував у Twitter зображення Кодзыми з текстом «Вкрай ліві вбивають». Ці зображення потім були підхоплені грецькими та іранськими агентствами новин, які помилково використовували їх при висвітленні вбивства Сіндзо Абе.

Надалі Р’є видалив свій твіт і вибачився перед Кодзымою, зазначивши, що «наївно прийняв жарт за інформацію». Грецьке видання, що включило до трансляції зображення Кодзыми, видалило свій ролик із YouTube. Іранська газета також виправила зображення, яке вона використала у своєму репортажі.

Джерело: The Verge