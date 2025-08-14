Новини Авто 14.08.2025 comment views icon

Китайський виробник платитиме клієнтам за очікування нових авто — за 2 тижні можна "заробити" $100

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Onvo L90 на Шанхайському автосалоні у квітні 2025 року / CnEVPost

Клієнти, які не отримають своє авто протягом місяця, можуть розраховувати на виплату $7 за кожен додатковий день очікування — або ж близько $100 за два тижні.

Таку новацію запропонували в Onvo, суббренді Nio, аби утримати потенційних покупців електричних SUV L90 та L60. В останній заяві компанія визнає, що деякі клієнти провели “значну підготовку” до придбання, що включає продаж старих авто і планування сімейних поїздок в очікуванні новинок, тож їм запропонують компенсацію. Якщо з якихось причин доставка не відбудеться протягом 28 днів з моменту оформлення замовлення, клієнтам нараховуватимуть 500 кредитних балів щодня, в еквіваленті 50 юаней або $7. 

Електрокросовер Nio Onvo L90

Onvo представила шестимісний L90 31 липня, тоді як поставки стартували 1 серпня. У своєму застосунку компанія пише, що клієнти отримають свої авто через 8-10 тижнів з моменту замовлення, на цей час передано понад 4000 одиниць. Варіант на 7 місць почнуть постачати наприкінці вересня. 

В повідомленні додають, що клієнти, які зафіксували замовлення на L60 після 1 липня, також матимуть право на компенсацію, якщо час очікування перевищує чотири тижні. 

Китайський NIO Onvo L60

Разом з тим “чемпіоном за очікуванням” в Китаї все ж лишається компанія Xiaomi, яка ще в липні розпродала нові електрокросовери YU7 на рік вперед, викликавши гнів решти клієнтів, яким пропонували чекати на авто протягом 60 тижнів.

Наразі три версії Xiaomi YU7 доступні для замовлення в Україні на “Алло” за ціною від 1,716 млн грн. Нагадаємо, що з травня маркетплейс запустив продаж електрокарів в онлайні.

Джерело: cnevpost, carnewschina

