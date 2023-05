Lords of the Fallen – довгоочікуване перезавантаження серії – нарешті отримало дату релізу та геймплейний трейлер

Гра Lords of the Fallen, «духовний наступник» Lords of the Fallen 2014 року, отримала новий похмурий трейлер, який демонструє ігровий процес. Продовження було анонсовано лише за кілька місяців після виходу оригіналу. Тоді очікувалося, що нова частина вийде 2017 року. І ось, майже через 10 років, нова Lords of the Fallen стане не так продовженням, як перезавантаженням франшизи.

Як і в першій грі, дія Lords of the Fallen відбувається у темному фентезійному світі, де персонаж гравця вирушає в подорож з метою скинути бога-демона Адіра. У трейлері показані криваві та жорстокі бої, битви з босами та паралельні світи живих та мертвих. Дія відбувається через 1000 років після першої гри і цього разу гравці зможуть створити свого власного персонажа.

Щоб відрізнятись від оригіналу Lords of the Fallen, нову частину планувалося назвати The Lords of the Fallen. Але розробники знову повернулися до назви Lords of the Fallen.

Нова Lords of the Fallen вийде 13 жовтня на платформах ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S.

Джерело: polygon