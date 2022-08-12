«Львівська політехніка» відкриває нову програму «Безпілотні літальні апарати», де навчатимуть проєктувати, виробляти та експлуатувати БПЛА

Національний університет «Львівська політехніка» та Culver Aviation підписали Меморандум про співпрацю, згідно якого спеціалісти компанії долучаться до підготовки студентів в рамках нової освітньої програми «Безпілотні літальні апарати», яка цьогоріч прийме перших слухачів.
З нового навчального року в Інституті механічної інженерії та транспорту Львівської політехніки на кафедрі нафтогазової інженерії та зварювання стартує новий напрямок навчання – «Безпілотні літальні апарати» за спеціальністю №134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». За новою освітньо-професійною програмою буде вестися підготовка за напрямами:
- Проєктування та виробництво БПЛА;
- Обслуговування та експлуатація БПЛА;
- Технології зварювання при виробництві БПЛА.
«Безпілотники – це одна з найбільш інноваційних технологій, яку потребують бізнеси у різних галузях: від агросектору до будівництва та логістики. Україна – повноцінний учасник цього ринку, ми уже виготовляємо достойні дрони і маємо перспективу стати одним з найпомітніших гравців на світовій арені. Разом з тим, індустрія БпЛА відчуває дефіцит кваліфікованих фахівців, тому команда Culver Aviation поділиться усім своїм досвідом, щоб допомогти «Львівській політехніці» підготувати талановитих українських інженерів», – каже Олександр Даниленко, СЕО Culver Aviation.
У рамках меморандуму компанія буде ділитися зі студентами досвідом, запрошувати їх на стажування на виробництво і проводити спеціалізовані курси та тренінги. А також навчатиме студентів управляти дронами – вони зможуть опанувати додаткову професію та отримати сертифікат оператора БпЛА.
«З допомогою Culver Aviation студенти зможуть на практиці поглиблювати знання з інженерії, авіаконструювання та програмування, а ще – отримати додаткові компетенції з дистанційного зондування землі, основ аерофотозйомки, метеорології та геодезії. Ми прагнемо надавати студентам актуальну та прикладну освіту – програма «Безпілотні літальні апарати» буде саме такою. Також запрошую всіх бажаючих на курси операторів до наших партнерів – «Академії дронів» на базі технопарку «Flight city 4.0» при Державній льотній академії у Кропивницькому», – відзначає Олеся Максимович, завідувачка кафедри нафтогазової інженерії та зварювання Інституту механічної інженерії та транспорту.
Вступна кампанія складається з кількох етапів, кожен з яких має визначені строки. Зокрема строки формування рейтингових списків, прийому документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору та зарахування.
Етапи вступної кампанії:
1. Реєстрація електронних кабінетів та завантаження документів. При реєстрації потрібно вибрати:
- Заклад освіти: Національний університет «Львівська політехніка»
- Освітній ступінь навчання: Бакалавр
- Спеціальність: Авіаційна та ракетно-космічна техніка
- Освітня програма: Безпілотні літальні апарати
2. Приймання заяв та документів (закінчення приймання заяв та документів 23 серпня).
3. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування:
- за державним замовленням – не пізніше 29 серпня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше 02 вересня.
4. Терміни подачі вступниками оригіналів документів:
на місця державного замовлення – 02 вересня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – 08 вересня.
5. Терміни зарахування вступників:
- за державним замовленням – 05 вересня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб – 09 вересня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір) – до 30 вересня;
- переведення на місця державного замовлення – не пізніше 19 вересня.
Вартість навчання за рік (контракт): 17 500 грн
Зазначимо, що Culver Aviation – компанія, яка надає сервіси аерофотозйомки та моніторингу земної поверхні з допомогою БПЛА власної розробки, є частиною холдингу TECHIIA. Флагман компанії – SKIF, безпілотник типу «літаюче крило». В компанії працює команда досвідчених пілотів та GIS-спеціалістів, а також R&D-центр розробки та впровадження інновацій у сферах БпЛА, картографії та точного землеробства.
Джерело: Львівська політехніка