Маск позиватиметься до Антидифамаційної ліги за звинувачення в антисемітизмі, що «спровокували» відтік рекламодавців з Twitter

Продажі реклами в X (Twitter) впали на 60% і Ілон Маск вбачає в цьому вину Антидифамаційної ліги, яка «‎тисне на рекламодавців».

Маск каже, що Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – «намагалася вбити Twitter, помилково звинувачуючи платформу та її власника в антисемітизмі» і тим самим підштовхувала рекламодавців залишити платформу.

Відповідно до звіту New York Times, дохід X від реклами в США за п’ять тижнів з 1 квітня 2023 року до першого тижня травня склав $88 млн, що на 59% менше, ніж торік.

If this continues, we will have no choice but to file a defamation suit against, ironically, the “Anti-Defamation” League.

If they lose the defamation suit, we will insist that they drop the the “anti” part of their name, since obviously … 😂

— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023