Новини WTF 05.09.2023 о 11:46

Маск позиватиметься до Антидифамаційної ліги за звинувачення в антисемітизмі, що «спровокували» відтік рекламодавців з Twitter

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Продажі реклами в X (Twitter) впали на 60% і Ілон Маск вбачає в цьому вину Антидифамаційної ліги, яка «‎тисне на рекламодавців».

Маск каже, що Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – «намагалася вбити Twitter, помилково звинувачуючи платформу та її власника в антисемітизмі» і тим самим підштовхувала рекламодавців залишити платформу.

Відповідно до звіту New York Times, дохід X від реклами в США за п’ять тижнів з 1 квітня 2023 року до першого тижня травня склав $88 млн, що на 59% менше, ніж торік.

Мільярдер додав, що він виступає «за свободу слова», але проти антисемітизму «будь-якого роду», та зазначив, що позов до суду може бути одним з варіантів розв’язання цієї проблеми.

Раніше Антидифамаційна ліга заявляла, що повідомлення про переслідування та екстремістський контент на платформі різко почастішали після поглинання компанії Маском.

Нещодавній натиск публікацій проти організації у соцмережі «був частиною онлайн-кампанії, яку ведуть групи ненависті, явно засмучені нещодавньою зустріччю з керівництвом X», повідомив представник ліги в коментарі Bloomberg.

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У березні організація CASM Technology та аналітичний центр Institute for Strategic Dialogue оприлюднили спільне дослідження, яке показало, що після того, як Маск придбав та очолив Twitter у жовтні 2022 року, кількість антисемітських постів на платформі зросла більш ніж удвічі.

Загалом з 1 червня 2022 року по 9 лютого 2023 року 325 739 твітів зі 146 516 облікових записів позначені як антисемітські. Деякі публікації захищали репера Ye, тобто Каньє Веста, який одразу після відновлення Маском його акаунту написав низку антисемітських постів і знову був заблокований. Ще понад 4000 антисемітських твітів торкалися теми повномасштабного вторгнення росії в Україну. У постах писали, що «конфлікт спричинили євреї» або що «євреї таємно змусили США підтримати Україну». Не обійшлося й без образ в сторону президента України Володимира Зеленського, який також є євреєм.

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