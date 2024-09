Мережа TON б’є рекорди після арешту Дурова, але інвестори нервують

Після арешту засновника Telegram Павла Дурова владою Франції, у мережі TON неочікувано почався значний сплеск активності. За останні 24 години вартість ф’ючерсних контрактів, укладених на купівлю монети Toncoin (TON), зросла на 5З% — до $50З,7 млн, а обсяг відкритих позицій — на 10% до $274,6 млн. Варто зазначити, що клієнти криптобірж Binance, OK, Bуbit та Bitfinex створили більше лонг-позицій Довга позиція — це купівля активу з розрахунком на те, що з часом він виросте в ціні.з купівлі TON, вочевидь, очікуючи зростання вартості. А кількість транзакцій у мережі TON виросла на понад 160%.

Також у мережі TON зафіксовано рекордне зростання активних адрес — унікальних ідентифікаторів криптовалютних гаманців. За перший тиждень вересня кількість активних адрес досягла 701 800, що на 6% більше, ніж за попередній тиждень. Це свідчить про те, що інтерес до мережі TON продовжує зростати, попри арешт Дурова. Можливо, не останню роль зіграв й свіжий допис засновника Telegram, додавши інвесторам трохи впевненості у майбутньому активів.

Цікаво, що одразу після його затримання 4 серпня, токени екосистеми TON (близько 54-х) відреагували різким падінням. Якщо на піці вартість TON становила $7,11, то станом на 10 вересня вона складає $5.35. А ціна одного з найбільш популярних свіжих токенів, DOGS, впала до рівня нижче лістингу: до $0,001087.

Попри зростання активності в мережі, ціна власне самого нативного токена мережі TON з моменту інциденту знизилась більш ніж на 30%. Така різка корекція вартості свідчить про невпевненість інвесторів щодо майбутнього проєкту. Втім, TON показує хоч і незначну, але позитивну динаміку.

Але думки на ринку дуже неонозначні. Наприклад, популярний аналітик Алі Мартінес вважає, якщо TON не зможе закріпитися вище $4,7, то токен може зазнати корекції та обвалитись до $2,6. Це може вплинути на короткострокову стратегію інвесторів і викликати ще більші коливання ціни в найближчі місяці.

#Toncoin needs to reclaim the $4.70 support level soon. If $TON fails to do so, a 45% correction down to $2.60 could be likely. pic.twitter.com/Jv0V47sXjQ

— Ali (@ali_charts) September 4, 2024