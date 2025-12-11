"Можу зробити це безплатно": зірка "Ходячих мерців" пропонує себе на головну роль у фільмі Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Зірка “Ходячих мерців” Джеффрі Дін Морган заявив, що хоче зіграти Артура Моргана, як тільки з’явиться шанс на екранізацію Red Dead Redemption 2.

Історія почалася із запитання на зустрічі з фанатами, чи хотів би він зіграти головного героя RDR2. Морган відповів миттєво і зізнався, що давно любить вестерни, назвавши їх своїм “єдиним улюбленим жанром”. Він дізнався про шедевр Rockstar завдяки сину, який зараз проходить гру.

“Саме це я хочу зробити. Навіть без питань. Я б зробив це безплатно без вагань”, — сказав актор, після чого адиторія підтримала його оплесками.

Проблема в тому, що офіційної адаптації Red Dead Redemption 2 поки не існує, а жодна студія не оголошувала про розробку. У випадку Моргана йдеться про бажання, ніж переговори. На цьому нюанси не завершуються.

Артуру Моргану у грі 36 років, тоді як самому Джеффрі — 59. Актор має стиль, який пасує до світу Red Dead, але частина аудиторії бачить для нього інший образ — засновника банди Датча ван дер Лінде. Дивлячись на його роль Ніґана в “Ходячих мерцях”, цей варіант теж має логічний вигляд.

Враховуючи тенденції, можливо, колись з’являться новини про фільм чи серіал Red Dead Redemption. Зараз індустрія рухається в бік адаптацій ігор: успіхи Fallout та The Last of Us показали, що великі проєкти з сильним сюжетом можуть спрацювати на телебаченні. Хоча були негативні приклади, як-от епічний провал Borderlands. Тож для Red Dead Redemption потрібно більше, ніж бажання акторів: права, формат, хронологія, бюджет тощо.

У червні актор Роб Вітофф, який озвучив Джона Марстона, натякнув фанатам на “захопливі новини”. Та замість DLC чи анонсу фільму гравці дочекалися іншого. За кілька місяців Red Dead Redemption офіційно з’явилася смартфонах. Наразі Rockstar кинула всі сили на розробку GTA 6, для якої залучили 10 000 розробників і мільярди доларів.

Джерело: Game Rant / Undead Walking