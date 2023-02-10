Не тільки відео. Google тестує у Chrome покращений режим «картинка в картинці», який працюватиме з документами та іншим контентом

Остання бета-версія браузера Chrome під номером 111 отримала тестову версію функції, яка може підвищити корисність режиму «картинка в картинці». Зараз він використовується тільки для відтворення відео, але Google розглядає можливість відображення практично будь-якого вебконтенту у вікні, розташованому поверх інших вікон.

Нова функція під назвою Document Picture-in-Picture може бути корисною у різних випадках. Крім відображення відеоплеєра або вікна відеоконференції можуть з’явитися цілі аплети, що використовують переваги API. Наприклад, сайти зможуть виводити в режимі «картинка в картинці» будь-яку додаткову інформацію, блокнот, список завдань або список відтворення музики.

Якщо така можливість з’явиться на сайтах, виникає питання, чи забезпечать її підтримку розробники браузерів із рушіями, відмінними від Chromium. Один із розробників цієї функції запитав у команд, пов’язаних з Firefox і Safari, їхню позицію з цього приводу, і не отримав остаточної відповіді. Однак, люди в команді Mozilla висловили деякі побоювання з приводу того, що ця функція може використовуватися для набридливих спливаючих вікон, а співробітники Apple не були впевнені, що це взагалі можливо на iOS.

Судячи з даних трекера Chrome Platform Status, функція Document Picture-in-Picture тестуватиметься аж до версії Chrome 115, яка вийде приблизно у червні. Після цього розробники проаналізують отримані відгуки та вирішать, як вчинити далі.

Щоб активувати підтримку Document Picture-in-Picture, потрібно ввести в адресному рядку браузера chrome://flags/#document-picture-in-picture-api й в меню вибрати пункт «enabled».

Джерело: The Verge