Новини Пристрої 08.12.2023 о 09:00 comment views icon

NVIDIA випустить RTX 4090D для Китаю: урізаний чип, частоти та TDP за ті ж $1599 – інсайдери

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

NVIDIA перебуває на завершальній стадії створення GeForce RTX 4090D (Dragon) для ринку Китаю, як вказує достатньо надійний інформатор MEGAsizeGPU. Очікується, що карта буде випущена наступного року і матиме урізаний процесор AD102-250 та характеристики, щоб відповідати експортним критеріям США.

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Через експортні обмеження США на високопродуктивні прискорювачі на основі графічних процесорів до Китаю зараз неможливе постачання карт на основі AD102-300. Заборона на експорт RTX 4090 набула чинності в середині листопада, у жовтні відеокарта була внесена до списку заборонених. Китайські партнери NVIDIA накопичили запас графічних процесорів AD102, але вони закінчуються.

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У відповідь на ці обмеження NVIDIA створює новий чип зі схожими, але не ідентичними характеристиками. Очікується, що урізаний AD102 матиме зменшену кількість ядер CUDA. Джерела кажуть про базову тактову частоту 2280 МГц (так, це збільшення) та буст до 2520 МГц. Також можливе зменшення TDP.

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Ймовірно, карта збереже конфігурацію пам’яті 24 ГБ GDDR6X, але конкретні деталі, такі як частота пам’яті та TDP, ще не визначені. Очевидно, що NVIDIA має намір залишатися якомога близькою до оригінальних специфікацій, щоб забезпечити працездатність виробничих ліній для нової відеокарти.

Цікаве питання полягає в тому, наскільки швидкою буде RTX 4090D порівняно з майбутньою RTX 4080 SUPER. Основна відмінність буде у пам’яті, оскільки очікується, що RTX 4090D матиме ті ж 24 ГБ. Очікується, що RTX 4080 SUPER матиме менше ніж 16 ГБ, не кажучи вже про очевидну різницю між GPU AD102 та AD103.

Також NVIDIA може застосувати суворіші обмеження на розгін, щоб запобігти виходу партнерів з плати за межі специфікацій. Це гарантує, що жодна відеокарта RTX 4090D знову не потрапить до ліміту обчислювальної потужності 4800 TOPS.

NVIDIA випустить RTX 4090D

Згідно з попередніми повідомленнями, запуск RTX 4090D заплановано на січень. NVIDIA проведе спеціальну подію для презентації RTX 40 SUPER на CES 2024, однак невідомо, чи буде RTX 4090D офіційно представлена або тихо випущена виключно для китайського ринку. Також відомо, що NVIDIA не змінюватиме рекомендовану ціну RTX 4090, тобто вона становитиме 12 999 юанів або $1599.

Джерела: VideoCardz, Wccftech

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