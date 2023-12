NVIDIA випустить RTX 4090D для Китаю: урізаний чип, частоти та TDP за ті ж $1599 – інсайдери

NVIDIA перебуває на завершальній стадії створення GeForce RTX 4090D (Dragon) для ринку Китаю, як вказує достатньо надійний інформатор MEGAsizeGPU. Очікується, що карта буде випущена наступного року і матиме урізаний процесор AD102-250 та характеристики, щоб відповідати експортним критеріям США.

Chinese Gamers Rejoice! NVIDIA’s Bringing Its Flagship Gaming GPU Back With The GeForce RTX 4090 D

🟢”D” To mark the Chinese Year of the Dragon (2024)

🟢New AD102 SKU with cut-down specs

🟢Fully complies with US policies

— Hassan Mujtaba (@hms1193) November 29, 2023