Новини Софт 19.09.2023 о 11:40

Paint в «беті» Windows 11 навчився працювати з кількома шарами, ще на крок ближче до Photoshop

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft почала розповсюджувати нову версію графічного редактора Paint серед інсайдерів на каналах Canary та Dev Channels (11.2308.18.0). Оновлення вагоме завдяки додаванню функцій шарів та прозорості.

З’явилася змога додавати, видаляти та керувати шарами в робочому просторі, накладати фігури, текст та інші елементи зображення один на одного.

Paint в «беті» Windows 11 навчився працювати з кількома шарами, ще на крок ближче до Photoshop

Друге важливе оновлення — функція прозорості (що вже певний час тестується), включаючи можливість відкривати й зберігати прозорі PNG-файли. Смугасте тло означає, що зображення відсутнє та не буде накладання з іншими шарами. Також це спосіб вирізати потрібний об’єкт, щоб використати в складнішій композиції з кількома шарами.

Paint в «беті» Windows 11 навчився працювати з кількома шарами, ще на крок ближче до Photoshop

Microsoft поступово додає у свій безплатний графічний редактор притаманні Photoshop та аналогічним продуктам для професіоналів. Проте Paint поступово стає привабливим, якщо не професійного використання, так для простих колажів та мемів для кола друзів.

Paint також добре суміщається з іншими оновленнями Windows 11 —  функцію копіювання тексту зі скриншотів у Snipping Tool та розмиття фону в Photos.

У «бету» Windows 11 додали функцію копіювання тексту зі скриншотів

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Paint в «беті» Windows 11 навчився працювати з кількома шарами, ще на крок ближче до Photoshop
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Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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LOTR_Racer

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