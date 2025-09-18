Новини Ігри 18.09.2025 comment views icon

Paradox дала задню: всі вампірські клани Bloodlines 2 будуть безплатні в базовій грі

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Paradox дала задню: всі вампірські клани Bloodlines 2 будуть безплатні в базовій грі
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 / Paradox

Хвиля хейту змусила Paradox передумати щодо кланів Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Студія вирішила все-таки не робити деякі з них платними.

Після одного з трейлерів гравці обурилися, що розробники хотіли зробити два з шести кланів платними. Paradox вигадала, що можна продати деякі клани разом з Deluxe Edition за $22. Замість очікуваного результату користувачі стали масово повертати кошти за передзамовлення та закликали бойкотувати гру. Зрештою студія погодилася переробити гру, а зараз каже, що “чітко зрозуміла” відгуки.

“Дякуємо нашій спільноті за відвертий фідбек щодо Bloodlines 2 та Premium Edition. Цей відгук чітко дав зрозуміти: кланам Lasombra і Toreador місце в базовій грі — і саме так ми й зробимо”, — пояснює виконавчий продюсер Марко Берманн.

Відтепер Bloodlines 2 стартує одразу з усіма шістьма кланами. Відтепер Deluxe Edition обмежиться косметичним пакетом з меблями для квартири героя. А вже Premium Edition отримає ще DLC з двома сюжетними пакетами Loose Cannon та The Flower & The Flame, реліз яких заплановано на 2026 рік. Доповнення розширять основну історію через нових персонажів, зокрема шерифа Бруджа Бенні та примогенаУ всесвіті Vampire: The Masquerade вони представляють інтереси своїх кланів перед принцом міста і мають значний вплив на ухвалення рішень. Ізабеллу з клану Тореадор.

Новий трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Дата релізу не змінюється — Bloodlines 2 виходить 21 жовтня. За місяць до цього користувачам все-таки вдалося “дожати” розробників, щоб вони залишили  контенту напряму в базовій грі. Paradox вже не вперше відступає від початкових планів: схожа ситуація була і з першим DLC для Cities: Skylines 2, яке після критики зробили безплатним.

Тож тепер в Bloodlines 2 можна буде “приміряти” будь-який клан — хоч маніпулятора тіней, хоч майстра спокуси. Фанати очікували Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 з 2019 року, коли її вперше анонсували. Проте розробка затягнулася, а реліз гри переносили купу разів. Тоді тиша зіграла на користь Paradox, але зараз вони зуміли натрапити на хейт і швидко виправитися. Тож історія про Сіетл, де головного персонажа перетворили на вампіра проти всіх правил, обіцяє стати цікавішою.

Джерело: PC Gamer

