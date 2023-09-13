«Пила X» — український трейлер фільму жахів про експерименти Конструктора

Кінокомпанія ADASTRA CINEMA опублікувала трейлер фільму жахів «Пила X». Нам обіцяють, що стрічка стане сюрпризом для всіх фанатів перших фільмів франшизи, оскільки повернеться до початку — експериментів злого генія Джона Крамера, який краще відомий за своїм прізвиськом «Конструктор».

Дія фільму відбувається між подіями, показаними у фільмах «Пила: Гра на виживання» та «Пила 2». Смертельно хворий Джон Крамер їде до Мексики, щоб отримати ризиковане експериментальне лікування від раку. Проте з’ясовується, що «лікування» – це афера для обману найуразливіших людей. Знайшовши нову мету, Крамер повертається до справи, використовуючи свої хитромудрі смертельні пастки проти шахраїв.

Головна зірка франшизи Тобін Белл повернувся до ролі Джона Крамера вперше з 2017 року. Шоні Сміт знову виконує роль Аманди Янг — помічниці та соратниці Конструктора. Компанію їм склали Сюнневе Макодю Лунд, Стівен Бренд та Майкл Біч. Також у фільмі знімались Рената Вака, Паулетт Ернанде, Джошуа Окамото та Октавіо Хинохоса.

Режисером стрічки виступив Кевін Гройтер, який був монтажером перших фільмів серії та режисером пізніших стрічок франшизи («Пила VI», «Пила 3D»). Він обіцяє, що ця історія буде сконцентрована саме на Конструкторі, який і є центром Всесвіту «Пили». Гройтер дражнить поверненням до суворішого тону франшизи:

«Можливо, це не простота рівня «Пила I», але близько до цього. «Пила X» — це емоційна подорож, у яку ви вирушаєте разом із Джоном Крамером, а не бійня, яку ви переживаєте з погляду жертв. Очевидно, знайдуться люди, яким це не сподобається, але я думаю, що фільм сподобається людям, які фанатіють не лише за кров’ю у кадрі. Але не хвилюйтеся, фанати крові: ми готові посперечатися, що і ви теж будете більш ніж задоволені».

Фільм «Пила X» вийде в український прокат 28 вересня. Фільм також буде доступний у форматі 4DX.