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Порівнюємо ціни iPhone 14 у 37 країнах — найдорожче нові смартфони Apple обійдуться в Туреччині (від $1700 до $3150)

Порівнюємо ціни iPhone 14 у 37 країнах — найдорожче нові смартфони Apple обійдуться в Туреччині (від $1700 до $3150)

Сайт nukeni показав ціни в доларах США iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max у 37 найбільших країнах. Дані відсортовані у зростаючому порядку ціни, моделі та місткості накопичувача пристрою.

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Apple iPhone 14

Дані про ціни iPhone 14 взяті з офіційного веб-сайту Apple у кожній із країн. Якщо ціна на сайті не включала податкового збору, автор зведеної таблиці вираховував ціну з його урахуванням, користуючись даними з відкритих джерел – корекція була проведена для США та Канади. У цих двох країнах діють різні податкові ставки залежно від того, де відбувається покупка, тому в таблиці представлено дві ціни – для найнижчої та найвищої ставки.

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Найдешевші iPhone 14 продаються у США – молодшу модель можна купити за $829. А в Туреччині за нього ж доведеться заплатити еквівалент $1700. Ця країна, що зазнає найсильнішої інфляції, змістила з п’єдесталу Бразилію ($1400) – традиційно найдорожчими iPhone були там.

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В офіційних магазинах Apple ціни вказані у національній валюті. Залежно від курсу може змінюватись актуальна вартість у доларах у поточний момент. Відображення таблиці в інших валютах можна побачити на сайті першоджерела.

Apple підвищила ціну iPhone 14 на всіх ключових ринках, окрім США та Китаю

 


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