Серіал «Дім Дракона» отримає експериментальний епізод про таємничого Таргарієна

«Дім Дракона» / HBO

«Дім Дракона» обіцяє експериментальний епізод в 3-му сезоні — його повністю присвятять таємничому Таргарієну. Фанати книг можуть здогадатися про кого мова.

Шоураннер Раян Кондал пообіцяв, що один з епізодів буде концептуальним та «орієнтованим на персонажа». Такий формат не вписується у звичну структуру шоу. Враховуючи подальші події серіалу з огляду на книжкову версію — усе вказує на Дейрона.

Дейрон Таргарієн — наймолодший син короля Візеріса та Алісенти, який досі не з’являвся в серіалі. Його кілька разів згадували, але не показували на екрані. Дейрон протягом двох сезонів залишався в Старому місті як вихованець свого родича, лорда Гоберта Хайтауєра (родини Алісенти).

Його описують як розумного, доброго та значно м’якішого, ніж його імпульсивні та жорстокі брати. Це і не дивно: він формувався як особистість далеко від політичної боротьби при дворі та постійних інтриг. Хоча він не виріс в Королівській Гавані, як син Таргарієна мав право на дракона — він є вершником швидкої Тессаріони (Синьої Королеви). А отже — учасником невідворотної війни «зелених» і «червоних».

В епізоді можуть показати Дейрона в різні періоди життя: дитинство в Старому місті, реакцію на смерть батька, узурпацію трону Ейгоном та ставлення до громадянської війни. При цьому концептуальний епізод, якщо й буде присвячений Дейрону, не відірветься від основної лінії. Є припущення, що він покаже сучасні події — наприклад, приєднання Дейрона до конфлікту на своєму драконі чи навіть спробу врятувати свого дідуся — Отто Хайтауєра, який нібито ув’язнений у домі Бісбері.

Водночас шоу може обрати й інший напрям. Серед потенційних варіантів для експериментального епізоду — історія драконячої провидиці Хелени Таргарієн. Королеву, яка живе у власних видіннях, можуть показати з різних суперечливих поглядів. Хоча варіант з Дейроном найлогічніший, бо не представити його адекватно глядачу — величезна сюжетна прогалина. Або Джордж Р. Р. Мартін знову буде засмучений помилками екранізації, які рушать логіку наступних сезонів.

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Третій сезон «Дому Дракона» вже у виробництві. Прем’єра очікується у 2026 році на HBO та HBO Max. Творці також обіцяють чотири великі бойові події у новому сезоні, перша з яких — Битва в Горлі (Battle of the Gullet). HBO разом з тим оголосив імена двох відомих акторів, які поповнять каст серіалу.

Джерело: Screen Rant