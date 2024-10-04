Серіал «Володар перснів»: виконавець ролі Незнайомця розповів, чи спілкувався з попередником у трилогії Джексона

Особа Незнайомця була розкрита у фіналі другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади». Актор Деніел Вейман розповів, чи спілкувався він з попередником на цій ролі.

Отже, Незнайомець виявився Ґендальфом. Сайт GamesRadar запитав Веймана, чи спілкувався він з попереднім Ґендальфом. Актор каже, що ще не зв’язувався з Ієном Мак-Келленом, але розповів, що спільного в їхній грі:

«Я ще ні, ні. Боже, поговорити з Ієном було б чудово. Для мене це було б великою честю. Усі люди, які грали чарівників на екрані, були надзвичайними. Нещодавно я прочитав кілька [його] інтерв’ю, і повернення до Толкіна, здається, є нашим [спільним] підходом. Є щось в історіях Толкіна, беззаперечне для Ґендальфа, є насіння, які є його серцем — ідея доброти, любові, тепла, шукати в людях найкраще… Ці речі, як я чув, дуже схожі на те, що ми обоє взяли від Толкіна».

Як виявилося, Вейман насправді не знав таємниці свого героя протягом усіх років. Йому розповіли про Ґендальфа в кінці знімального процесу другого сезону «Володар перснів: Персні влади» на Тенерифе.

«Я дізнався про це, коли вони збиралися ламати внутрішні декорації в будинку Тома Бомбаділа. Вони сказали, дивіться, ми повинні зробити восьмий епізод, і я думаю, що ми були в шостому епізоді на той час. Шарлотта [Брендстрьом], яка режисерувала це, і шоуранер Патрік Маккей посадили мене і сказали: «[Ось] як інші мешканці Середзем’я будуть називати його — це Ґендальф», — каже Вейман.

Деніел Вейман каже, що дуже хвилювався перед тим, як почути будь-яке ім’я. Він знав про фанатські теорії та відчував відповідальність за те, кого побачать глядачі.