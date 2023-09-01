«Що стається пізніше»: трейлер фільму Мег Раян з нею та Девідом Духовни у ролях

Королева романтичних стрічок минулого Мег Раян повертається як режисерка, співавторка сценарію та акторка в історії кохання виробництва Bleecker Street «Що стається пізніше». Заснований на п’єсі Стівена Дітца «Зірка, що падає», фільм розповідає про двох людей у віці, які зіткнулись один з одним, коли їхні рейси відклали через снігопад. Вони проводять ніч в аеропорту та знову переживають минуле.

Героїню Мег Раян у фільмі звуть Вілла, а персонажа Девіда Духовни – Білл. Колишні закохані зустрічаються удруге в житті, перш ніж дізнаються, що їхні рейси перенесли через сніжну бурю.

«Через довгий час Вілла, схильна до магічного мислення, та Білл, котрий скрізь вбачає катастрофи, так само приваблюють — і дратують — один одного, як і десятиліття тому. Але коли вони розгадують загадку свого спільного минулого та порівнюють своє життя з колись спільними мріями, вони починають замислюватися, чи їхнє возз’єднання – звичайний збіг, або щось більш чарівне», – йдеться в офіційному синопсисі.

«Це пов’язано з фільмами 40-х років, як-от «Виховання малюка», з точки зору жартів, ритму речей та багато чого з тієї епохи кіновиробництва», — говорить Раян в інтерв’ю Entertainment Weekly. — «Нора Ефрон [режисерка стрічок з Раян] говорила про романтичні комедії, що вони дійсно таємна та неймовірна система коментарів щодо різних часів, і ми робимо це у фільмі».

Разом з Дітцем та Мег Раян сценарій фільму писав Кірк Лінн. Стрічка «Що стається пізніше» дебютує в кінотеатрах 13 жовтня.

Джерело: Variety