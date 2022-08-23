Схоже, Microsoft незабаром спростить систему найменувань Windows 11

В кінці вересня Microsoft планує випустити велике оновлення для Windows 11. Очікувалося, що компанія назве апдейт 22H2. Але схоже на те, що оновлення отримає іншу назву – Windows 11 2022 Update.

Згадка про це з’явилася в готовому релізі наступної версії Windows 11. Користувач Twitter з ніком @XenoPanther помітив назву “Windows 11 2022 Update” в стартовому вікні, яке з’являється під час налаштування нового ПК.

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId — Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022

Якщо це правда, то назви наступних апдейтів стануть інтуїтивними та зрозумілими. Крім того, перехід до щорічного іменування оновлень Windows 11 має сенс в тому разі, якщо Microsoft планує зменшити їхню кількість.

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До цього, як відомо, Windows використовувала різні варіації назв, включаючи Creators Update для Windows 10, Windows 10 May 2021 Update та Windows 10 21H2.

За інформацією джерел The Verge, окремі представники компаніх хотіла піти далі і називати оновлення на честь відомих людей чи тварин, проте керівництво вирішило, що це може заплутати користувачів.

Очікується, що оновлення побачить світ 20 вересня. Апдейт містить низку нових опцій безпеки, додаткові сенсорні жести та оновлений диспетчер завдань. Крім того, компанія впровадить функцію спеціальних можливостей Live Captions для глухих і людей з вадами слуху, а також додасть можливість перетягування елементів на панель завдань.

Сама Microsoft поки що офіційно не оголошувала дату випуску нової версії Windows 11.

Джерело: The Verge