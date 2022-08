Схоже, Microsoft незабаром спростить систему найменувань Windows 11

В кінці вересня Microsoft планує випустити велике оновлення для Windows 11. Очікувалося, що компанія назве апдейт 22H2. Але схоже на те, що оновлення отримає іншу назву – Windows 11 2022 Update.

Згадка про це з’явилася в готовому релізі наступної версії Windows 11. Користувач Twitter з ніком @XenoPanther помітив назву “Windows 11 2022 Update” в стартовому вікні, яке з’являється під час налаштування нового ПК.

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId

— Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022