Sony видаляє Marvel’s Spider-Man з каталогу PS Plus — передплатники Extra та Premium можуть зіграти в пригодницький екшн до 15 травня

У квітні Sony традиційно оновлює вміст свого сховища ігор PlayStation Plus – у каталозі з’явиться десяток хороших доповнень, зокрема Dishonored і Doom Eternal, та разом з тим зникне кілька ігор, включно із Marvel’s Spider-Man.

PlayStation Plus — це послуга передплати від Sony, яка надає доступ до великого переліку ігор за щомісячну плату. Є три різні рівні передплати — Essential за $10, Extra за $15 і Premium за $18. Каталог оновлюється кожного місяця, і у квітневому доповненні, крім щомісячних базових пропозицій PS Plus, з’являться такі назви, як Kena: Bridge of Spirits, вищезгадані Dishonored і Doom Eternal, Riders Republic і Wolfenstein 2: The New Colossus.

Дрібним шрифтом у публікації Sony зазначено перелік ігор, які зникнуть зі сховища вже з 15 травня. Marvel’s Spider-Man, NBA 2K Playgrounds 2 та Resident Evil – одні з них. Ознайомитись з повним переліком ігор, які незабаром можуть бути видалені, можна у розділі «Останній шанс зіграти» на сторінці PlayStation Plus.

Нагадаємо, що передплатники базового рівня PS Plus отримують доступ лише до щомісячних ігор – тоді як ті, хто платить за будь-який інший рівень, ще й отримують доступ до каталогу ігор PlayStation, який містить до 400 назв.

Ця практика Sony не віщує нічого доброго для шанувальників PlayStation, особливо якщо порівнювати її з Xbox Game Pass – яка, як правило, додає та зберігає перші ігри у своєму сховищі назавжди (такі як Halo Infinite, Minecraft і найпопулярніші ігри Bethesda).

У березні 2022 року генеральний директор Sony заявив, що додавання власних назв видавця до каталогу ігор PS Plus призведе до зниження якості основних ігор PlayStation. Тим часом Xbox визнала, що через Game Pass компанія втрачає гроші.

Нижче повний перелік назв з квітневого оновлення PS Plus:

PS Plus Extra та Premium

Bassmaster Fishing

Doom Eternal

The Evil Within

Kena: Bridge of Spirits

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Paradise Killer

Riders Republic

Sackboy: A Big Adventure

Slay the Spire

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein 2: The New Colossus

PlayStation Premium (Classics)