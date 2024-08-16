Техноблогер-мільйонник каже, що Google не запросила його на презентацію Pixel 9 після «різкої, але чесної» критики Pixel 8 та Pixel 8 Pro

Арум Майні, який керує в YouTube каналом Mrwhosetheboss, скаржиться, що Google проігнорувала його і не надіслала запрошення на презентацію Pixel 9 — попри те, що за його сторінкою, присвяченою технологічним новинкам, стежать понад 19 млн людей.

Блогер оприлюднив повідомлення в Twitter, відповідаючи на питання підписників, які цікавились, чому в нього і досі немає огляду, тоді як такі канали, як MKBHD та Dave2D, давно завантажили свої.

For those of you asking for our Google Pixel review… We didn’t get an invite to the Google Pixel event this year. Reached out to multiple different Google contacts and not heard anything back We were critical of the last-gen Pixel devices, but that

shouldn’t be a reason to… — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) August 15, 2024

Арум припускає, що рішення Google щодо ігнорування його каналу було спланованим через «різку, але чесну» критику Pixel 8 та Pixel 8 Pro. У 20-хвилинному огляді ютубер розповідав, що торішні флагмани не такі бездоганні, якими їх представляла Google — зокрема в тому, що стосувалось генеративного штучного інтелекту. Функції були доступні через хмару, а отже вимагали активного підключення до Інтернету в моменти, коли ними було б необхідно скористатись.

Арум наголосив, що не видаляв огляд, оскільки його думка не змінилась і все ще сподівається на адекватне пояснення від Google:

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«Цього року я не отримав запрошення на подію Pixel. Зв’язався з кількома контактами в Google, але відповіді нема. Я критикував попередні флагмани, але це не мало стати причиною ігнору. Я відстоюю свою критику, яку слід розглядати як шанс покращити продукт».

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