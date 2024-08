Техноблогер-мільйонник каже, що Google не запросила його на презентацію Pixel 9 після «різкої, але чесної» критики Pixel 8 та Pixel 8 Pro

Арум Майні, який керує в YouTube каналом Mrwhosetheboss, скаржиться, що Google проігнорувала його і не надіслала запрошення на презентацію Pixel 9 — попри те, що за його сторінкою, присвяченою технологічним новинкам, стежать понад 19 млн людей.

Блогер оприлюднив повідомлення в Twitter, відповідаючи на питання підписників, які цікавились, чому в нього і досі немає огляду, тоді як такі канали, як MKBHD та Dave2D, давно завантажили свої.

For those of you asking for our Google Pixel review…

We didn’t get an invite to the Google Pixel event this year. Reached out to multiple different Google contacts and not heard anything back

We were critical of the last-gen Pixel devices, but that

shouldn’t be a reason to…

— Arun Maini (@Mrwhosetheboss) August 15, 2024