У 5-му епізоді “The Last Of Us” з’явився інфікований гігант — розповідаємо, що воно таке

У серіалі HBO цього не пояснюють, але гравцям “The Last of Us” так звані “блотери” добре знайомі.

Гігантський інфікований, якого нам показали у черговому епізоді серіалу “The Last of Us”, називається “блотер” або “пухляк”. Це одна з кінцевих стадій інфікування мутованим кордицепсом — коли заражений набуває більшого розміру, а його тіло повністю покриває грибок.

Як згадував у другому епізоді Джоел, більшість інфікованих живуть близько місяця, а тріскуни (або “клікери”) та пухляки настільки довго перебувають зараженими, щоб повністю втрачають зір та орієнтуються у просторі за допомогою ехолокації.

Тріскунів значно більше, і в пухляків вони можуть перетворитися, якщо проживуть трохи довше — на новій стадії заражені отримають громіздке тіло із гнійними мішками, якими атакуватимуть жертв.

Що роблять блотери в іграх “The Last of Us”?

Пухляки з’являються як мінібоси в основній “The Last of Us” та її продовженні. Дебютує ворог в укріпленому місті виживальника Білла — однак в третьому епізоді серіалу було застосовано зовсім інший підхід до історії, тож гігантського інфікованого залишили для подій в Канзас-Сіті.

Це особливо потужний ворог, який може вбити жертву одним ударом. Смерть Перрі у серіалі, де пухляк відриває його голову від тіла, виглядала особливо “чутливо” і добре, що в HBO вирішили показати цю сцену лише на задньому плані.

Подолати пухляка лише одним ножем Еллі неможливо. Його доведеться розстрілювати чи атакувати коктейлем Молотова. В іграх є кілька таких ворогів, яких можна обережно пройти й уникнути бою. Але якщо цього не вдасться, то доведеться витратити чимало припасів, щоб вбити суперника.

Чи це остаточна стадія зараження?

Теоретично, звичайний інфікований або проживе достатньо довго, щоб стати пухляком, або помре — після чого грибок ростиме з його тіла в навколишнє середовище (у першому епізоді Тесс і Джоел натрапили на мертвого інфікованого, який майже вріс у стіну в бостонській карантинній зоні). Однак фактори довкілля можуть впливати на розвиток кордицепса на різних стадіях зараження.

Дія “The Last of Us. Part II” розгортається в основному в Сіетлі, і, перебуваючи там, Еллі стикається з іншим варіантом останньої стадії інфекції — це так звані човгачі (або “шамблери”). Подібно до пухляків, ці заражені вкриті з голови до ніг грибком, але відрізняються тим, що розприскують кислоту зі своїх тіл та вибухають, коли їх вбивають. На причину такої різної реакції на зараження натякають в знайдених нотатках в Сіетлі — де припускається, що це сталося через дощ та надмірну вологу у місті.

Найважча та остаточна форма зараження була показана в “The Last Of Us. Part II” — Щурячий король. Ця гігантська потвора з’явилась унаслідок того, що кілька інфікованих переросли одне в одного, і перебувала на нижніх поверхах лікарні Сіетла — центру зараження в місті.

Пухляк — рідкість у всесвіті “The Last of Us”, тож кожна їхня поява у грі вражає. У серіалі сцена теж виглядала доволі драматично, утім доведеться трохи почекати, як його появу пояснить HBO.

Нагадаємо, що перший сезон охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня.

*Назви монстрів взяті з версії SBT Localization для офіційного українського перекладу артбуків TLOU від MAL’OPUS.

Джерело: Kotaku