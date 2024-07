Трейлер режисерської версії Rebel Moon — 6,5 годин жорстокості, крові та сексу

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Режисерські версії обох частин фільму «Бунтівний місяць» / Rebel Moon отримали рейтинг R та дебютують на Netflix 2 серпня.

Netflix оприлюднив офіційний перший трейлер режисерських версій фільму «Бунтівний місяць», які в оновленому варіанти отримали назви «Rebel Moon – Chapter One: Chalice of Blood» і «Rebel Moon – Chapter Two: Curse of Forgiveness».

Розширені частини мають хронометраж у 6,5 годин загалом, а також відзначені рейтингом R за «жорстоке і криваве насильство, сексуальний контент, відверту оголеність і деякі висловлювання».

«У режисерській версії Снайдера мирне поселення на Місяці в найвіддаленіших куточках Всесвіту опиняється під загрозою з боку армій тиранічного регента Балізаріуса, а Кора, таємнича незнайомка, яка живе серед селян, стає їхньою надією на виживання і збирає невелику групу воїнів — чужинців, повстанців, селян і сиріт війни, які мають спільне бажання спокути та помсти», — йдеться в анонсі Netflix.

«Бунтівний місяць» був задуманий Снайдером ще понад десятиліття тому — початково, як частина «Зоряних війн», яку режисер представив Lucasfilm у період між завершенням трилогії-приквелу у 2005 році та продажем Lucasfilm Disney у 2012 році. Згодом історія була перероблена продюсером Еріком Ньюманом і самим Снайдером, спочатку як оригінальний телесеріал, а потім як повнометражний фільм.

В головних ролях у фільмі з’являються Софія Бутелла у ролі Кори, Фра Фі у ролі Балізаріуса, Чарлі Ханам («Тихоокеанський рубіж»), Кері Елвіс («Принцеса-наречена»), Ед Скрейн та Міхіль Гаусман з «‎Гри престолів», Джімон Хонсу («Шазам!») та інші.

Наразі оригінальні частини мають доволі скромні оцінки на Rotten Tomatoes: у першої — 21% від критиків та 57% від глядачів, тоді як другу оцінили ще гірше — всього 15% від критиків та 48% від глядачів.

