Творець C++ розкритикував уряд США за заклики відмовитись від «небезпечної мови програмування»

«Моя довгострокова мета щодо C++ полягає в тому, щоб C++ забезпечував безпеку типів і ресурсів, коли й де це необхідно», — резюмував девелопер.

Нагадаємо, у новому звіті Офіс національного кібердиректора Білого дому (ONCD) закликав розробників використовувати «безпечні для пам’яті мови програмування» і відмовитися від інструментів на C або C++. Порада є кроком до «захисту будівельних блоків кіберпростору».

На думку уряду, C та C++ дозволяють довільну арифметику з вказівниками з прямими адресами пам’яті без перевірки меж.