Новини Софт 23.08.2023 о 16:24

Twitch тестує нову стрічку Discovery Feed – з вертикальним прокручуванням кліпів в стилі TikTok

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Платформа для онлайн відеотрансляцій Twitch — остання технологічна компанія, що спробує відображати контент за прикладом TikTok і запускає експериментальну функцію, яка дозволяє переглядати кліпи в новій стрічці з вертикальним прокручуванням.

Стрічка під назвою Discovery Feed поки доступна для «‎вибраних користувачів» – в компанії кажуть, що використають тестовий період для навчання свого алгоритму та збору відгуків перед повним випуском опції цієї осені.

Творці Twitch зможуть обирати кліпи, які в змішаному порядку будуть відображатись в Discovery Feed, і фактично отримають новий канал для пошуку та залучення глядачів.

Також у жовтні на Twitch дебютує функція, подібна до Stories, а нещодавно платформа додала інструмент для швидкого експорту вертикальних відео у такі застосунки, як TikTok.

Ось як працюватиме Discovery Feed:

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
HyperX QuadCast S — якщо є RGB, то це клеймо геймера
https://secure.gravatar.com/avatar/fabd0db4875a26fd9c53f4434cf1579a?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/fabd0db4875a26fd9c53f4434cf1579a?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Артем В.

блогер

Блоги
Nokia 5500 music sport edition — вічна пам’ять легенді
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати