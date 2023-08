Twitch тестує нову стрічку Discovery Feed – з вертикальним прокручуванням кліпів в стилі TikTok

Платформа для онлайн відеотрансляцій Twitch — остання технологічна компанія, що спробує відображати контент за прикладом TikTok і запускає експериментальну функцію, яка дозволяє переглядати кліпи в новій стрічці з вертикальним прокручуванням.

Стрічка під назвою Discovery Feed поки доступна для «‎вибраних користувачів» – в компанії кажуть, що використають тестовий період для навчання свого алгоритму та збору відгуків перед повним випуском опції цієї осені.

Творці Twitch зможуть обирати кліпи, які в змішаному порядку будуть відображатись в Discovery Feed, і фактично отримають новий канал для пошуку та залучення глядачів.

Також у жовтні на Twitch дебютує функція, подібна до Stories, а нещодавно платформа додала інструмент для швидкого експорту вертикальних відео у такі застосунки, як TikTok.

Ось як працюватиме Discovery Feed:

Our first Discovery Feed experiment starts rolling out to select users today

This limited experience will help us train our algorithm & get your feedback

Feature Clips after every stream to get discovered in the Feed, even if you’re not in the experiment

See 🧵 for details 👇 https://t.co/MULzug74g0 pic.twitter.com/s0UEhMOD6Y

— Twitch Support (@TwitchSupport) August 22, 2023