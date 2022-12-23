У Facebook поширюють фейкові повідомлення про “зимову” допомогу від ЄС – 13 280 гривень для кожного українця

Фейкові повідомлення у соцмережах поширюють шахраї – “адміністратори” таким чином намагаються збільшити охоплення у спільнотах.

Фахівці проєкту з фактчекингу Voxcheck повідомляють про активність шахраїв у соцмережах – ті поширюють повідомлення про те, що Євросоюз нібито “виділив $600 млн на допомогу українцям під час зими”, з огляду на що, “кожен громадянин може розраховувати на виплату у розмірі 13 280 гривень”. Це фейк.

“Щоб дізнатися більше інформації про допомогу, у дописах пропонують перейти за посиланням на телеграм-канали. Також на зображенні є логотип державної програми “єПідтримка”,– пишуть на сайті Voxcheck.

Завдяки оманливим повідомленням про виплати, адміністратори спільнот збільшують активність та кількість коментарів:

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“Автори дописів дають посилання на телеграм-канал, де начебто є більш детальна інформація. Проте посилання веде на закритий канал, отримати доступ до якого можна тільки за запитом. Так автори дописів збільшують кількість підписників”.

У гірших випадках шахраї можуть отримати доступ до вашої особистої інформації — документів або фінансових карток.

Нагадуємо, що оформлення заявок на отримання допомоги від міжнародних організацій здійснюється через програму єПідтримка або у визначених банках. Перший етап завершено, тому заявки нині взагалі не приймають.