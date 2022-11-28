У Geekbench протестували процесор Intel Core i7-1370P: 14 ядер та частота до 5,0 ГГц

Досі витоки інформації про мобільні процесори Intel Core 13-го покоління стосувалися серій Intel H, HK і HX (TDP 45/55 Вт і більше), які вважаються висококласними серіями для ігрових пристроїв. Проте Intel також готує малопотужну P-серію чипів з TDP на рівні 28 Вт. Вони використовуються в тонких ноутбуках або планшетах високого класу. І тепер з’явилася можливість заздалегідь оцінити продуктивність таких рішень.

У базі даних Geekbench виявився результат тестування процесора Intel Core i7-1370P. Він встановлений у пристрої Dynabook, про який нічого не повідомляється. Враховуючи, що компанія не виробляє планшетів чи міні-ПК, швидше за все йдеться про ноутбук.

Судячи з наявної інформації, процесор Intel Core i7-1370P містить 14 обчислювальних ядер та підтримує 20 потоків інструкцій. Таким чином, у нього така сама конфігурація ядер, як і нинішнього Core i7-1280P. Максимальна частота становить 5,0 ГГц, що на 200 МГц вище, ніж у продуктивних чіпів 12-го покоління. А ось базова частота виявилася навіть на 300 МГц нижчою, ніж у попередника Core i7-1270P.

Одноядерна продуктивність Intel Core i7-1370P складає 1655 балів, а багатоядерна продуктивність – 10184 бали. На жаль, провести пряме порівняння з пристроями попереднього покоління не виходить, адже адміністрація Geekbench не додала дані про 12-е покоління Core P-серії у свій офіційний рейтинг. Очікується підвищення багатоядерної продуктивності порівняно з Core i7-1270P через додавання двох високопродуктивних ядер і порівняно з Core i7-1280P внаслідок приросту частоти.

Джерело: videocardz