У Раді зареєстрували законопроєкт №9211 «Маски-шоу стоп», який обмежить вилучення техніки під час обшуків в IT-компаніях

Нарешті здійснилося те, про що так давно говорили українські айтівці – до ВРУ подали законопроєкт під кодовою назвою «Маски-шоу стоп». Відповідний документ про зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) отримав №9211. Нагадаємо, нещодавно про концепцію цього законопроєкту розповідав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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У Мінцифри зазначають, що під час роботи над законопроєктом №9211 у відомстві намагалися запровадити збалансовану модель взаємодії держави та бізнесу, а також врахувати інтереси всіх сторін. Основна його мета – створити цивілізовані умови проведення обшуків, які б не блокували можливість роботи IT-компаній.

Серед основних змін та нововведень законопроєкту №9211 називають наступні:

розмежовується поняття електронної інформації, яка міститься на комп’ютерах, та самої техніки. Якщо під час обшуку слідчий вважає, що на техніці може бути інформація, важлива для слідства, він зобов’язаний буде забирати (копіювати) саме інформацію, а не техніку;

заборона вилучення будь-яких предметів без відповідної ухвали суду;

у разі вилучення техніки власник отримає право на копіювання інформації. Тобто в компанії залишиться можливість працювати на інших пристроях;

адвокати і власники техніки зможуть знімати обшук на відео;

слідчий зобов’язаний обґрунтувати в суді приналежність техніки чи електронного пристрою до злочину;

вводиться строк, на який накладається арешт — 60 днів. Після цього техніка підлягає поверненню, якщо не пред’явлено обвинувачення;

при арешті майна третьої особи прокурор зобов’язаний довести доцільність продовження арешту після закінчення двох місяців;

обов’язок прокурора — скасувати арешт майна одночасно з винесенням постанови слідчого про закриття кримінального провадження. Якщо цього не відбулось, то власник може подати скаргу на дії прокурора.

Поки що не повідомляється, коли ВРУ зможе фактично розпочати розгляд законопроєкту №9211, і коли він може вступити в дію.