У США хочуть зобов’язати виробників оснащувати нові автомобілі технологіями, що запобігатимуть п’яному водінню та перевищенню швидкості

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) звернулася до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) з проханням розглянути питання про те, щоб нові автомобілі були оснащені технологією виявлення нетверезого водія в салоні, яка обмежувала б або забороняла людині керувати транспортним засобом.

Рекомендація була складена після масштабної аварії в Авеналі, штат Каліфорнія, в перший день 2021 року, в результаті якої загинули дев’ятеро людей, включаючи сімох дітей. Згідно зі звітом NTSB, ДТП спровокував водій позашляховика, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та перевищував швидкість.

“Технології могли б запобігти аварії, так само, як вони можуть запобігти десяткам тисяч смертельних випадків внаслідок аварій, пов’язаних з водінням у нетверезому стані та перевищенням швидкості, які щорічно відбуваються в США”, – зазначила Голова NTSB Дженніфер Хоменді.

Водіння у стані алкогольного сп’яніння є основною причиною аварій із травмами на автомагістралях. З 2000 року понад 230 000 людей у США загинули в аваріях за участю нетверезих водіїв. Лише у 2020 році зареєстровано близько 11 654 загиблих – 30 відсотків усіх смертельних дорожньо-транспортних пригод сталися з вини п’яних водіїв.

NTSB також зацікавлений у зниженні межі концентрації алкоголю у крові до 0,05 г/дл або нижче.

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Цікаво, що шведський автовиробник Volvo днями анонсував вихід електрокара, оснащеного датчиками та камерами, здатними виявити водіння у нетверезому вигляді. Volvo EX90 буде представлений 9 листопада і покликаний замінити нинішній флагман компанії – позашляховик XC90 (до 2030 року Volvo планує перейти на виробництво повністю електричних автомобілів).



Новий електромобіль буде оснащений «одним із найпередовіших наборів датчиків на ринку», за словами Volvo, включаючи вісім камер, п’ять радарів, 16 ультразвукових датчиків та передовий датчик лідара. Останній буде встановлений на даху EX90 і допоможе водієві уникнути зовнішніх перешкод, тоді як дві камери всередині автомобіля стежитимуть за поведінкою очей водія, щоб визначити, чи не втратив він концентрацію.

Якщо водій відволікається, камери зафіксують це і автомобіль видасть серію попереджень, покликаних знову звернути увагу на дорогу. Якщо водій не відреагує – автомобіль почне повільно зупинятися і включить аварійну сигналізацію.

EX90 також стане першою моделлю, оснащеною новою удосконаленою системою допомоги водію Volvo Ride Pilot, яка дозволить автомобілю рухатися по шосе без участі водія. Ця функція буде доступна у Каліфорнії за підпискою до схвалення регулюючих органів штату.

Раніше Volvo став одним із перших OEM-виробників, який встановив обмеження швидкості 180 км/год для всіх своїх автомобілів.

Джерело: Techspot, The Verge