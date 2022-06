У Steam проходить літній фестиваль Next Fest з демоверсіями сотень ігор, значками та трансляціями розробників

У сервісі Steam розпочався червневий фестиваль Next Fest, присвячений майбутнім іграм. Як зазначають у компанії, протягом найближчого тижня (до 20 червня) гравці зможуть отримати доступ до сотень безоплатних демоверсій.

Щоб користувачі не заплуталися у різноманітних проєктах, Valve підготувала кілька спеціальних інструментів для сортування ігор. Наприклад, на сторінці Next Fest можна переглянути добірки різних жанрів. Також компанія виділяє популярні майбутні ігри, очікувані майбутні ігри та ігри, щодня ранжовані активними гравцями демоверсій. Проєкти, що сподобалися, рекомендується відразу ж додати в Список бажаного, щоб не пропустити їх вихід.

We're back with Steam Next Fest – the June 2022 Edition! Check out hundreds of demos from upcoming titles, livestreams with the developers, and new this time: a Steam badge you can earn by playing demos. https://t.co/5FWDBQVw6W#SteamNextFest pic.twitter.com/u1uwr7cGtR

— Steam (@Steam) June 13, 2022