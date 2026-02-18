tradfi
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік

Вадим Карпусь

Rolls-Royce Spectre

Протягом 2025 року в Україну ввезли 504 автомобілі, які підпадають під так званий податок на розкіш. Такі дані наводить Opendatabot з посиланням Міністерство внутрішніх справ. Це найнижчий показник за останні п’ять років. Якщо порівняти з 2024 роком, кількість таких авто зменшилася у 3,2 рази.


Нагадаємо, під податок на розкіш потрапляють машини віком до 5 років, якщо їхня вартість перевищує 3,2 млн грн. Власник такого авто щороку сплачує 25 тис. грн.

Найпопулярніші “розкішні” авто в Україні

Найпопулярнішим автомобілем в цьому сегменті виявився Porsche Taycan. Із 504 “розкішних” машин одразу 232 — це Porsche Taycan. Тобто майже кожен другий автомобіль у списку (46%, якщо бути точним). Загалом бренд Porsche займає 64% усього сегмента авто з додатковим оподаткуванням.


Tesla Model 3 найефективніша, а у Porsche Taycan найбільший запас ходу – результати «народного» тесту шести електромобілів

Друге місце займає Mercedes-Benz: 126 автомобілів, або приблизно чверть ринку. Решта 11% припадають на інші преміальні марки.

Ультра-преміум

Торік в Україну завезли 21 автомобіль Rolls-Royce. Із них 15 — електрична модель Rolls-Royce Spectre, яка коштує близько $600 тис. доларів. Також у реєстрі з’явилися 7 Aston Martin і 2 Lamborghini.

Rolls-Royce анонсувала свій перший електромобіль Spectre із запасом ходу до 418 км та ціною близько $400 тис.

Електромобілі — у більшості

Ще одна цікава деталь: у сегменті розкішних автомобілів сегменті переважають електромобілі. Вони становлять 65% від усіх імпортованих авто з податком на розкіш. Ще 18% — це гібриди, які можуть їздити як на електриці, так і на бензині або дизелі.

Чисто бензинові авто, які зазвичай лідирують у загальному імпорті, тут займають лише 17%. Дизель узагалі майже зник — лише 0,4%.

Де реєструють “розкіш”

Майже половину таких авто зареєстрували в Києві та області — 236 машин. Далі йдуть Львівщина (52 авто), Одещина (49) та Дніпропетровщина (37).


Більшість машин — 82% або 413 авто — оформлені на фізичних осіб. Бізнес володіє лише 18% цього сегмента.

Кількість авто з податком на розкіш помітно зменшилася, але структура змінилася ще цікавіше: преміум-сегмент дедалі активніше переходить на електротягу. Якщо раніше розкіш асоціювали з великим бензиновим мотором, то тепер у списку лідирують електрокари.

