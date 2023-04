Відеокарта Radeon RX 7600 XT вийде 25 травня – AMD розіслала партнерам графік ембарго на огляди

YouTube-канал Moore’s Law is Dead повідомляє, що AMD повідомила партнерів про майбутній графік ембарго на нові моделі Radeon. Відповідно до нього, відеокарта середнього сегмента RX 7600 XT має вийти 25 травня.

🔥#AMD RX 7600 XT Updates:

1) Press Sampling = May 15th

2) MSRP Reviews = May 24th

3) Release Date = May 25th

4) Above-MSRP models get reviewed a day late!🥳

If you want to know Navi 33 performance and power consumption, I leaked it here this week:https://t.co/bho31NvFTK

— Moore’s Law Is Dead (@mooreslawisdead) April 26, 2023