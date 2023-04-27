Новини Пристрої 27.04.2023 о 19:07

Відеокарта Radeon RX 7600 XT вийде 25 травня – AMD розіслала партнерам графік ембарго на огляди

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

YouTube-канал Moore’s Law is Dead повідомляє, що AMD повідомила партнерів про майбутній графік ембарго на нові моделі Radeon. Відповідно до нього, відеокарта середнього сегмента RX 7600 XT має вийти 25 травня.

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Партнери можуть почати надавати зразки Radeon RX 7600 XT для преси з 15 травня, одержувачі мають 10 днів на доставлення та тестування. Наразі невідомо, чи планує AMD випуск еталонних моделей.

Цікаво, що AMD, схоже, копіює рекомендації NVIDIA, розділивши ембарго на огляди між відеокартами за рекомендованою ціною та іншими. Такий крок змушує партнерів змінювати пріоритет виходу карт.

З іншого боку, всім, хто чекає оглядів та появи дорожчих моделей, можливо доведеться напочатку зіткнутися з деяким їхнім дефіцитом. Даних щодо дати релізу відеокарт RX 7700 та 7800 поки не надходило.

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Джерело: VideoCardz


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