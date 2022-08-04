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Вийшов перший трейлер драми “Банші Інішеріна” / The Banshees of Inisherin з Коліном Фарреллом та Бренданом Глісоном у головних ролях

Вийшов перший трейлер драми “Банші Інішеріна” / The Banshees of Inisherin з Коліном Фарреллом та Бренданом Глісоном у головних ролях

Якщо ви любите фільм “Залягти на дно у Брюгге” / In Bruges, то просто зобов’язані зацікавитися картиною “Банші Інішеріна” / The Banshees of Inisherin. У цих картин дуже багато спільного, включаючи сценариста, режисера та одразу двох виконавців головних ролей.

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Почнемо з останніх – Колін Фаррелл та Брендан Глісон знову виконають роль друзів, а сценарієм та режисурою займеться Мартін Макдонах (сюжет заснований на його ж п’єсі). Після теплого лампового “Залягти на дно в Брюгзі” / In Bruges (2008) він встиг зняти шедевральний “Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі” / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017). Додатково представляти акторів немає сенсу, їхня фільмографія говорить сама за себе.

Сюжет фільму розвивається у 20-ті роки минулого століття під час Громадянської війни в Ірландії. Пара друзів, які мешкають на невеликому острівці, несподівано сваряться і дуже довго не можуть повернути колишні стосунки. Окрім Коліна Фаррелла та Брендана Глісона у фільмі знялися Баррі Кеоган, Керрі Кондон, Пет Шортт та інші.

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Прем’єра фільму “Банші Інішеріна” / The Banshees of Inisherin відбудеться 21 жовтня 2022 року.

Вийшов перший трейлер драми "Банші Інішеріна" / The Banshees of Inisherin з Коліном Фарреллом та Бренданом Глісоном у головних ролях

Джерело: Variety


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